Puszysta jogurtowa pychotka

To smakowite ciasto idealnie sprawdzi się jako dodatek do kawy w letnie dni. Lekki jogurtowy krem w połączeniu z puszystym biszkoptem i sezonowymi owocami zachwyci każdego łasucha!

Zdjęcie Jogurtowa pychotka /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 65 min + chłodzenie Składniki dla: 12 porcji Składniki - biszkopt: 6 jajek

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2/3 szklanki cukru

1 opakowanie cukru waniliowego Składniki - krem: 25 dag śmietany kremówki

35 dag jogurtu

5 łyżeczek żelatyny

3-4 łyżki cukru pudru

1 op. cukru waniliowego

40 dag czerwonych miękkich owoców Składniki - poncz: 2/3 szklanki soku jabłkowego

4-5 łyżek nalewki z porzeczek albo malin

sok wyciśnięty z 1/2 cytryny

Sposób przygotowania

1. Jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Białka wymieszaj z 3 łyżkami zimnej wody. Ubij na sztywno, powoli dosypując cukier i cukier waniliowy. Połącz z żółtkami. Mąkę przesiej z proszkiem. Porcjami wsyp do masy jajecznej. Ciasto wymieszaj łyżką.



2. Tortownicę (o śr. 22 cm) wyłóż pergaminem. Nałóż ciasto. Biszkopt piecz 40 minut w 180 st. Wystudź. Rozetnij na 3 placki. Żelatynę na krem wymieszaj z niewielką ilością zimnej wody, odstaw, by spęczniała.



3. Sok jabłkowy wymieszaj z resztą składników ponczu. Skrop tym blaty. Spęczniałą żelatynę rozpuść, podgrzewając. Jogurt utrzyj z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Śmietanę ubij, połącz z jogurtem i żelatyną. Blaty przełóż w tortownicy kremem. Schładzaj 4 godziny. Na torcie ułóż owoce (wcześniej umyte, osuszone i ew. pokrojone).

Łatwe przepisy na domowy jogurt

Do kremów sprawdzi się najlepiej pełnotłusty jogurt naturalny. Dobrze zrobić go w domu, by uniknąć ulepszaczy i cukru, zawartych w jogurcie ze sklepu.



Sposób 1. Podgrzej mleko tak, by było ciepłe, ale nie gorące. Zmniejsz płomień i odparuj mleko przez ok. 2 godziny - ogień musi ledwo mrugać! Powstanie gęsta, jogurtowa masa, którą potem należy wystudzić i schłodzić w lodówce.



Sposób 2. Pyszny jogurt powstanie także, gdy po podgrzaniu mleka dodasz do niego porcję gotowych kultur bakterii. Po wymieszaniu wstaw naczynie z mlekiem na 4 godziny do piekarnika nagrzanego do 40 st. Im dłużej będziesz podgrzewać, tym jogurt będzie kwaśniejszy