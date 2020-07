Puszyste serniki z truskawkami i poziomkami

Prawdziwa rozkosz dla podniebienia: delikatna serowa masa, która rozpływa się w ustach, i aromatyczne owoce. Domownicy oraz goście będą zachwyceni.

Zdjęcie Wiedeński sernik o smaku kokosowym /123RF/PICSEL

Wiedeński sernik o smaku kokosowym

Czas przyrządzenia: ok. 100 min Składniki dla: 16 porcji Składniki 1 kg mielonego twarogu

1/2 kostki miękkiego masła

8 jajek

1 szkl. cukru

2 łyżki kaszy manny

szczypta soli

3-4 łyżki likieru kokosowego

5 łyżek wiórków kokosowych

50 dag truskawek

20 dag poziomek

trochę tłuszczu i mąki do formy

Sposób przygotowania:

1. Jajka rozbij, oddziel żółtka od białek. Wiórki kokosowe zmiel. Żółtka utrzyj z solą, cukrem i likierem. Połącz je z masłem, serem, wiórkami i kaszą.

2. Tortownicę (26 cm) posmaruj tłuszczem oraz oprósz mąką. Białka ubij na sztywno, delikatnie domieszaj do masy serowej. Od razu przełóż ją do formy.

3. Owoce umyj, trochę truskawek odłóż. Resztę owoców oczyść. Ułóż na wierzchu sernika i wciśnij je w masę. Ciasto piecz ok. 75 minut w temp. 170 st.



4. Odłożone wcześniej truskawki potnij na połówki. Wystudzony sernik delikatnie wyjmij z formy. Obłóż truskawkami. Udekoruj według uznania.



Dobre rady cukiernika

Sposób na pięknie wyrośnięty sernik: w połowie czasu pieczenia wyjmij go na 5 minut, potem wstaw go ponownie do piekarnika i piecz dalej zgodnie z przepisem. Dzięki temu masa nie opadnie.

Sernik wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury nie wyższej niż 180 st., bez termoobiegu, gdyż wysusza on ciasto i sprawia, że masa szybko pęka.

Pieczone serniki po wystudzeniu dobrze jest włożyć na 10-12 godzin do lodówki. Dzięki temu uzyskują one właściwą konsystencję i nie kruszą się przy krojeniu.