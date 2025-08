Jamun to owoc drzewa rosnącego w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, pochodzącego z rejonów południowo-wschodniej Azji . Popularnością cieszy się m.in. w Indiach, Sri Lance, Nepalu oraz Filipinach. Długowieczne drzewo może osiągnąć wiek nawet 100 lat . Szczególne znaczenie przypisuje mu się w Indiach, gdzie jest uznawane za świętą roślinę, a pozyskiwane z niego plony nazywane są " owocami bogów ". Częściej jednak spotkamy się z określeniami: czarna śliwka, śliwka jawajska lub jambul.

Jamun cechuje się niebanalnym smakiem - słodkim i cierpkim jednocześnie . Niektórym przypomina połączenie jagody z pestkami granatu. Warto pamiętać, że po degustacji język i usta mogą zabarwić się na fioletowo. Lepiej uważać, by nie poplamić odzieży.

Charakterystyczny smak sprawia, że spożywane są nie tylko na surowo. Owoce trafiają do licznych przetworów, np. dżemów, soków czy syropów. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że walory smakowe to nie wszystko. Jamun od wieków jest wykorzystywany w medycynie ajurwedyjskiej i tradycyjnej medycynie chińskiej. Dzięki działaniu przeciwcukrzycowemu, antyoksydacyjnemu i wspierającemu odporność, czarna śliwka staje się owocem przyszłości, który warto uwzględniać we współczesnej diecie.