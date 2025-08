Chcesz nadać chłopcu oryginalne imię? To nie występuje już w polskim rejestrze

Kryspinian to urodzony indywidualista, który nie ogląda się na innych. Ma jasno określone cele i konsekwentnie je realizuje. Jego charyzma i pewność siebie przyciągają uwagę, a on sam lubi być w centrum zainteresowania. Mężczyzna o tym imieniu to dusza towarzystwa. Jest obdarzony poczuciem humoru i błyskotliwością, które sprawiają, że ludzie lgną do niego. Uwielbiają go również dzieci, a to jedna z oznak, że jest dobrym materiałem na ojca.