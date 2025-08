Najpiękniejsza wyspa świata jest trzy godziny od Polski. Paros wyprzedziła Bali i Palawan

Ranking, który wskazuje kierunki podróży na nowo

World's Best Awards to jeden z najbardziej wpływowych plebiscytów w branży turystycznej. Od trzech dekad redakcja Travel + Leisure zaprasza swoich czytelników do głosowania na najlepsze miejsca, hotele, linie lotnicze i regiony. W tym roku udział wzięło ponad 180 tysięcy osób, które oddały łącznie ponad 657 tysięcy głosów. Wyniki opublikowano w lipcu 2025.

To nie jest konkurs piękności, tylko podsumowanie realnych doświadczeń z podróży.

W tegorocznej edycji Paros zdobyła najwyższą ocenę (96,50 na 100 punktów), wyprzedzając m.in. Palawan (2. miejsce), Bali (3. miejsce), włoską wyspę Ischia (4. miejsce) i wyspy Fidżi (5. miejsce). To wyraźny sygnał, że coraz więcej turystów stawia na autentyczność, spokój i jakość wypoczynku zamiast przepełnionych kurortów.

Rozwiń

Zamiast blichtru - Cyklady bez filtrów

Dlaczego to właśnie Paros wskoczyła na szczyt rankingu? Odpowiedź jest prosta: to kwintesencja Grecji bez nadmiaru turystycznego zgiełku. W Parikii, stolicy wyspy, labirynt bielonych uliczek porośniętych bugenwillami przenosi w czasie. Naoussa, dawna rybacka osada, to dziś tętniący życiem port z eleganckimi butikami i restauracjami, w których można spróbować świeżo złowionych owoców morza.

Ci, którzy szukają ciszy i autentyczności, odnajdą ją w górskiej wiosce Lefkes, gdzie życie płynie wolniej, a z kamiennych uliczek rozciągają się widoki na całe Morze Egejskie.

Wyspa Paros w Grecji pexels.com pexels.com

Plaże, które mają wszystko

Paros oferuje plaże na każdy gust. Słynna Kolymbithres to krajobraz niemal księżycowy - z granitowymi formacjami skalnymi tworzącymi naturalne baseny. Golden Beach przyciąga amatorów windsurfingu i kitesurfingu, a spokojniejsze zatoki, jak Molos czy Lageri, idealnie nadają się do relaksu z dala od tłumów.

Wyspa ma także dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych. Najbardziej znana jest bizantyjska ścieżka łącząca Lefkes z Prodromos - wędrówka, która pozwala poznać zupełnie inne oblicze Cyklad.

Wyjątkowa grecka wyspa Paros, położona w archipelagu Cyklad pexels.com pexels.com

Jak się tam dostać?

Z Polski najłatwiej polecieć do Aten, a stamtąd promem dotrzeć na Paros - podróż morska trwa od 3 do 4 godzin. Można też skorzystać z lotu lokalnego - Paros ma niewielkie lotnisko z połączeniami z Aten. Sama podróż promem to już część przygody: po drodze można podziwiać inne wyspy archipelagu, np. Naksos czy Syros.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL