Reguluje cholesterol i działa zbawiennie na jelita. Zapomniana przyprawa o wspaniałych właściwościach

Cząber to roślina, która od wieków cieszy się popularnością w kuchniach na całym świecie. Znany ze swojego intensywnego, pikantnego smaku oraz aromatu przypominającego tymianek i majeranek, cząber jest niezastąpionym dodatkiem do wielu potraw. Nie każdy jednak wie, że jest on również prawdziwą skarbnicą zdrowia. Oto dlaczego warto dodawać go do dań.