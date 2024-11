Ta sytuacja spotkała większość z nas przynajmniej raz w życiu. Ważne, cenne lub pamiątkowe rzeczy wyrzucone do domowego kosza na śmieci to jeszcze nie koniec świata, ale wszystko komplikuje się, gdy okazuje się, że worek z odpadkami, w którym wylądował ważny przedmiot, trafił już do kontenera, lub – co gorsza – na wysypisko. Oto kilka historii o tym, jak z powodu splotu dziwnych przypadków trzeba było "nurkować" w śmietniku w poszukiwaniu ważnych dokumentów, kluczyków do auta, biżuterii i innych przedmiotów. Jesteśmy zdolni ubrudzić się, zwalczyć paniczny strach i obrzydzenie, by odzyskać cenne dla nas rzeczy.

43-letni specjalista od projektów unijnych Tomasz, również zapamiętał pewien nieprzemyślany, ale wyjątkowo celny rzut, który wykonał podczas manewru wrzucania worka ze śmieciami do kontenera pod swoim blokiem. - Bardzo się spieszyłem, bo byłem umówiony na ważne spotkanie. Byłem w totalnym niedoczasie, ale wychodząc, stwierdziłem, że po drodze wyniosę śmieci, bo aż się wysypywały. Otworzyłem bramę altany. Myślami byłem już dawno na spotkaniu, więc nie zwróciłem uwagi na to, co robię. Rzuciłem worek bez wchodzenia do środka. Sęk w tym, że worek i klucze były w tej samej dłoni. Zamachnąłem się i poszło! Śmieci razem z kluczami. Rzut za 3 punkty i 40 minut spóźnienia na umówione spotkanie służbowe. O ile worek wylądował na wierzchu, klucze wpadły w szczelinę między odpadkami. Byłem bliski załamania, kiedy zaglądnąłem do środka. Smród, ciemno, a ja worek po worku wyjmowałem wszystko, dopóki nie dojrzałem kluczy. Były prawie na dnie. Udało się, ale miałem wrażenie, że te wszystkie zapachy na mnie zostały. Oczywiście spóźniłem się, ale rozładowałem atmosferę, opowiadając o nurkowaniu w odpadach, także uszło mi to płazem. Teraz pilnuję, żeby zawsze klucze mieć w kieszeni lub drugiej ręce, gdy wyrzucam śmieci. Ten zapach chodzi za mną do dziś - kończy.

Przedstawicielka handlowa Arleta, mieszka w wieżowcu, na ostatnim piętrze. O ile ceni sobie widoki z okna i brak nachalnych domokrążców, o tyle zsyp i brak swobodnego dostępu do kontenera, który jest zamykany przez dozorcę budynku, już niekoniecznie. - Pamiętam jak mój mąż, w poprzedniej pracy czasem musiał zabrać do domu robotę papierkową. Siedział przy stole i rozkładał sobie kartki na różne kupki. Część zawsze była do wyrzucenia, bo były to jakieś nieważne kopie. Któregoś razu już kończył i wychodził z pokoju, więc zapytałam, czy to co jest na stole jest do wyrzucenia. On odkrzyknął, że tak, więc dorzuciłam je do worka i wszystko zrzuciłam do zsypu. Jak wróciłam, od razu zobaczyłam po nim, że coś jest nie tak. Stał nad tym stołem cały blady. Pyta: "Gdzie dokumenty ze stołu?" i mówię mu, że przecież pytałam i że wywaliłam. Okazało się, że były tam bardzo ważne dane osobowe i wyliczenia i że on musi je odzyskać. Następnego dnia wcześnie rano dobijaliśmy się do dozorcy, bo tylko on miał klucz do pomieszczenia z kontenerami i grzebaliśmy w śmieciach. Najpierw musieliśmy namierzyć nasz worek a potem go rozerwać i wyjąć pomięte dokumenty. Udało się. Podobna sytuacja była, gdy to on wyrzucił moje świeżo odebrane od kuriera ubrania, które zostawiłam w przedpokoju w pudełku. Uznał, że skoro stoją wśród kartonów do wywalenia, to ten też powinien się tam znaleźć. I znowu scenariusz: dozorca, klucze, grzebanie w odpadach. Oby nigdy więcej - podsumowuje Arleta.