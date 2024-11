Nawyk sprawdzania, co kryje się w produktach lądujących w naszych zakupowych koszykach, powinien towarzyszyć nam przy każdej wizycie w sklepie. Dotyczy to również momentów, kiedy postanawiamy uzupełnić ziołową apteczkę. Jakich ziół nie kupować?

Przede wszystkim zioła dobrej jakości charakteryzują się intensywnym, naturalnym aromatem . Zwróć uwagę również na ich strukturę. Nie powinny być pokruszone w pył. Zbyt drobny produkt może być efektem niskiej jakości zbioru . Do przyrządzania zdrowotnych naparów wybieraj zioła suche i kruche. Jeśli po otwarciu opakowania czujesz wilgoć, prawdopodobnie doszło do błędów w przechowywaniu, a taki surowiec staje się podatny na rozwój pleśni.

Zakupy to nie wszystko. Właściwe przechowywanie to kolejny aspekt, który umożliwia nam cieszenie się walorami smakowymi i zdrowotnymi mieszanek. Przyjrzyj się swoim zapasom, by upewnić się, że nie dochodzi w tej dziedzinie do pomyłek.