Chrupiące i aromatyczne gofry, z dodatkiem dżemu i bitej śmietany, dla wielu stanowią synonim najlepszego deseru. By przyrządzić je w odpowiedni sposób - tak, aby zachwycały konsystencją oraz strukturą - konieczna jest ona, gofrownica we własnej osobie.

Gdy trafia już na wyposażenie kuchni, najczęściej wykorzystywana jest jednak wyłącznie od czasu do czasu - w momencie, kiedy domowników najdzie ochota na zjedzenie smakowitego, słodkiego gofra (chociaż te przyrządzać można również w wersji na słono). Tymczasem spełnić może znacznie więcej funkcji - przyczyniając się do stworzenia szeregu smacznych, ale niecodziennych dań .

Co można zrobić w gofrownicy oprócz gofrów? Spróbuj, a pokochasz

Czas obalić mit, zgodnie z którym gofrownica służy wyłącznie do przygotowywania gofrów. Oto bowiem niepozorny sprzęt w kilka chwil może zamienić się w... toster - służąc przede wszystkim do przygotowania popularnych tostów z serem. Jedyną niedogodnością może okazać się fakt wgłębień, które pozostawi na chlebie gofrownica. Te jednak w żaden sposób nie wpłyną na smak słonej przekąski.

Podgrzewaj przez około 2-3 minut, aż do zarumienienia.

Jajka roztrzep widelcem z mlekiem, dodaj cynamon lub sól i pieprz do smaku.

Gofrownica może także zastąpić patelnię. Wówczas przyrządzimy na niej na przykład jajecznicę . Jajka należy roztrzepać widelcem, a płytkę gofrownicy wysmarować tłuszczem, kolejno nagrzewając do wysokiej temperatury. A potem jedynie wylać na nią jajeczną masę - zachowując przy tym jednak ostrożność. Masa jajeczna, w zbyt dużej ilości, może się wylać. Warto więc podzielić ją na mniejsze partie.

Gofrownica przyda się również do przygotowania szybkiego i pełnowartościowego śniadania - omleta. By go przyrządzić należy: