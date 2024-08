Brokuł szparagowy lub gałązkowy , czyli popularne w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Maroku broccolini (pol. bimi), wyhodowano w Japonii na początku lat 90. XX wieku, jako krzyżówkę chińskiej kapusty gai lan (chiński jarmuż) z klasycznym brokułem . Po to, by nowe warzywo wkrótce mogło zachwycać smakiem oraz szeregiem prozdrowotnych właściwości.

Bimi w smaku nawiązuje nieco do brokułów i szparagów, jednak w wyjątkowo delikatny i oryginalny sposób. Przy okazji dostarcza do organizmu szeregu witamin - na czele z tymi z grupy A i C oraz wapń, kwas foliowy, żelazo, cynk i błonnik.

Co przygotować z bimi? Prostota kluczem do sukcesu

Co przygotować z bimi? Prostota kluczem do sukcesu 123RF/PICSEL

Co przygotować z bimi? Prostota kluczem do sukcesu

Na początek warto przygotować bimi w najprostszej wersji - podgotować, a potem podsmażyć na patelni grillowej przez około 3-4 minuty, podając następnie jako dodatek do dań głównych - ryb czy mięs. Potem przyjdzie czas na eksperymenty. Bimi sprawdzi się jako dodatek do zapiekanek, sałatek czy tart.

Warzywo nie odmówi również towarzystwa makaronu, sprawdzając się nawet jako dodatek do pizzy. Można dodać je także do gulaszu czy zup warzywnych. Smakiem zachwyci też w wersji solo. Wystarczy kilka składników: masło, oliwa z oliwek, sól, pieprz i wyciśnięty sok z cytryny, by szybko stworzyć pyszne danie. A co najważniejsze - w dyskontach bimi nie kosztuje więcej niż 10 złotych.