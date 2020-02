Rolady z mielonego mięsa

Zachwycają wybornym smakiem i apetycznym wyglądem. A jeśli kawałeczek pieczeni zostanie z obiadu, będzie smakowitym dodatkiem do kanapek, zamiast zwykłej wędliny

Zdjęcie Rolada z marchewką /123RF/PICSEL

Pasterska z owczym serem i słupkami marchewki

Składniki 1,2 kg mieszanego mielonego mięsa

1 czerstwa bułeczka kajzerka

2 marchewki

20 dag pieczarek

10 dag owczego sera (np. feta, bryndza)

1 cebula

2 jajka

1-2 łyżki ostrej musztardy (np. sarepskiej albo tatarskiej)

2 łyżki oleju

suszony tymianeki oregano

sól

pieprz

Sposób przygotowania

1. Marchewki obierz, włóż do wrzątku z dodatkiem soli. Gotuj 10 minut. Wyjmij. Przestudź, pokrój w cienkie słupki. Czerstwą kajzerkę namocz w zimnej wodzie.



2. Cebulę obierz, posiekaj. Pieczarki oczyść, potnij na kawałki. Na patelni rozgrzej olej, zeszklij na nim cebulę. Dodaj grzyby. Smaż 2-3 minuty. Zdejmij z ognia, wystudź.



3. Mielone mięso przełóż do miseczki. Dołóż jajka i odciśniętą bułkę. Dodaj pokruszony ser i musztardę. Masę przypraw solą, pieprzem oraz i ziołami. Wyrób.



4. Z mięsnej masy uformuj prostokątny placek na kawałku pergaminu. Ułóż na nim marchewkę i pieczarki. Zwiń, pomagając sobie pergaminem. Piecz ok. 50 minut w 190°C.