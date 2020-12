Rosół królewski to najlepszy wybór na uroczysty świąteczny obiad. Co prawda przygotowuje się go długo, ale gwarantujemy, że cierpliwość popłaci, a efekt będzie wspaniały.

Zdjęcie Zamiast jednego udka czy skrzydełka należy wykorzystać przynajmniej dwa rodzaje mięs /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg mięsa drobiowego

1/2 kg mięsa wołowego (np. łata, rozbratel)

1-2 tacki włoszczyzny z kapustą

pęczek pietruszki

pęczek koperku

2-3 suszone grzybki (prawdziwki lub podgrzybki)

1 cebulka (o ile nie ma jej już w zastawie z tacki)

2 ząbki czosnku

przyprawa do rosołu - suszone warzywa

sól, pieprz, 2 liście laurowe, 2-3 ziarenka ziela angielskiego

majeranek, tymianek, lubczyk

Cebulkę opalamy nad ogniem (ewentualnie rumienimy na suchej patelni).



Mięso zalewamy zimną wodą, zagotowujemy, pozbywamy się "szumowin" korzystając z łyżki cedzakowej, gotujemy przynajmniej około dwóch godzin na małym ogniu.



Dodajemy opaloną cebulkę, drobno pokrojone pozostałe warzywa (łącznie z rozgniecionymi ząbkami czosnku), grzybki, przyprawy. Gotujemy całość bardzo długo (min. kolejne dwie godziny), na małym ogniu. Mniej więcej po godzinie gotowania dodajemy pęczki zieleniny.



Przecedzamy (ulubione warzywa zostawiamy, inne możemy wykorzystać np. do sałatki), dodajemy makaron, gotujemy jeszcze kilka minut, aż będzie miękki (najlepiej sprawdzi się tu makaron domowy).