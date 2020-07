Spraw sobie przyjemność i upiecz to banalne ciasto, które wprost rozpływa się w ustach. Spróbuj, a na stałe zagości w twoim menu!

Zdjęcie Rozeta z lekką pianką waniliową /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 80 min Składniki - ciasto: 1 szkl. mąki razowej

1/2 szkl. mąki krupczatki

3 łyżki drobnego cukru

1 jajko

3/4 kostki (15 dag) schłodzonego masła

szczypta soli Składniki - nadzienie: 30 dag rabarbaru

40 dag gęstego jogurtu naturalnego (np. greckiego)

5 dag białej czekolady

1 łyżka masła

1 łyżka miodu

2 łyżki marmolady

3 jajka

1 małe opakowanie cukru waniliowego

1 łyżeczka esencji waniliowej

2 łyżki mąki pszennej

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: mąki przesiej, domieszaj sól. Posiekaj z masłem, cukrem i jajkami. Zagnieć ciasto, rozwałkuj, wylep formę, nakłuj. Chłodź 15 minut. Piecz ok. 10 minut w temp. 185 st.



2. Przygotuj nadzienie: rabarbar oczyść, umyj, pokrój w plasterki. Rozgrzej masło z miodem, gdy się stopią, wsyp rabarbar (2 łyżki odłóż). Duś, aż zrobi się szklisty. Ostudź. Stop czekoladę.



3. Jogurt zmiksuj ze schłodzoną czekoladą, jajkami, cukrem waniliowym oraz esencją waniliową. Na końcu wsyp mąkę i miksuj, aż masa będzie idealnie gładka. Delikatnie wymieszaj ją z duszonym rabarbarem.



4. Podpieczony spód posmaruj marmoladą (zrobisz to łatwiej, gdy lekko ją podgrzejesz). Nałóż masę. Na wierzchu ułóż surowy rabarbar. Piecz 30 minut w 180 st. (masa musi się ściąć). Ostudź i schładzaj 2 godziny.

Nadzienie serowe z kokosem

Smak tarty szybko odmienisz, zamieniając jogurt na homogenizowany serek czekoladowy, a czekoladę oraz waniliowe dodatki zastępując 1/2 szkl. wiórków kokosowych.



Rabarbarowe ciekawostki

Znając je, będziesz mogła przygotować smaczne sezonowe ciasta i desery.



Surowych łodyg nie przechowuj zbyt długo. Gdy tylko lekko podwiędną, szybko tracą smak (ze względu na zawartość kwasu szczawiowego). Idealnie jednak nadają się do mrożenia (oczyść je, ew. pokrój, zapakuj w woreczki i włóż do zamrażalnika).



Młodego rabarbaru nie trzeba obierać, wystarczy go umyć. Starsze gałązki obieraj tylko na końcu, tam gdzie zaczynają twardnieć. D Im rabarbar bardziej czerwony, tym będzie słodszy. Dla podtrzymania koloru warto dodać do duszenia 1 łyżeczkę soku z pomarańczy.