Deser doskonały na upały - orzeźwiający, a zarazem słodki - akurat na tyle, ile trzeba. Co ważne - powstaje bez pieczenia i jest nieskomplikowany w przygotowaniu.

Zdjęcie Miłośnicy serników będą usatysfakcjonowani /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg twarogu (najlepiej w wiaderku, typowo na sernik)

2 galaretki o smaku brzoskwiniowym

2 saszetki żelatyny

1 kartonik śmietany 30 proc. (250 ml)

100-120 g cukru (lub ksylitolu/erytrolu)

1 puszka brzoskwiń

1. Żelatynę rozpuszczamy według przepisu na opakowaniu, odstawiamy. Tak samo postępujemy z galaretkami. Brzoskwinie z puszki kroimy.



2. Śmietankę chłodzimy. Gdy będzie już schłodzona, ubijamy ją mikserem, stopniowo dodając cukier. Miksujemy dalej, aż cukier się rozpuści.



3. Ubitą śmietanę łączymy z twarogiem i żelatyną. Mieszamy starannie, aż do połączenia składników. Gotową masę przekładamy do formy, wyrównujemy wierzch. Układamy na nim pokrojone brzoskwinie z puszki, zalewamy je galaretkami. Ciasto schłodzimy w lodówce ok. 3-4 godzin.