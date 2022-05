4 maja 2022 - w kalendarzach wielu młodych ludzi ta data zakreślona jest czerwonym flamastrem. To wtedy odbędzie się egzamin maturalny z języka polskiego, rozpoczynający cykl tegorocznych matur.

Choć przygotowania do matury obejmują przede wszystkim akrywność intelektualną, w ferworze nauki nie można zapominać o ruchu i zdrowym odżywianiu. Obydwa te aspekty mają znaczący wpływ na sprawnośc intelektualną, a co za tym idzie - mogą przełożyć się na wynik egzaminu maturalnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Kryształki na sucharach Polsat

Zobacz również: Czy zdasz maturę z języka polskiego? Wielka powtórka z lektur

Reklama

Matura 2022: Co jeść, by łatwiej przyswajać wiedzę

Na czas przygotowań do matury dobrze przestawić swój jadłospis na tryb "dieta dla mózgu" spożywając jak najwięcej produktów, bogatych w wartościowe, wspomagające pracę intelektualną składniki.

Co musi znaleźć się w diecie maturzysty? Jej podstawę powinny stanowić pełnoziarniste produkty takie jak: ciemne pieczywo, kasze, makarony. Nie może zabraknąć również świeżych warzyw i owoców. Z tej grupy szczególnie polecane są gruszki, banany, pomidory i ciemnozielone warzywa. Dostarczają one tak ważnych dla pracy mózgu i układu nerwowego składników jak potas, żelazo, magnez i flawonoidy.

W diecie maturzysty ważna jest nie tylko jakość, ale również ilość. Choć ucząc się do egzaminów nie męczymy się fizycznie, nie znaczy to, że organizm nie potrzebuje energii. Wręcz przeciwnie. Zdaniem naukowców, w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego mózg potrzebuje aż 1,5 kalorii na minutę, by prawidłowo funkcjonować (w standardowych warunkach zapotrzebowanie to jest trzy razy mniejsze). Brak "paliwa" dla umysłu objawia się spadkiem energii, ospałością, zaburzoną koncentracją i osłabieniem procesów zapamiętywania.

Jeśli zauważymy u siebie te symptomy warto sięgnąć po przekąskę. Jednak niech nie będzie to batonik czy kostka czekolady. Mózg zdecydowanie bardziej ucieszy się z garści suszonych owoców, orzechów i migdałów.

Zobacz również: Matura 2022. Do egzaminu przystąpi 41 uchodźców z Ukrainy

Matura 2022: Co zjeść przed egzaminem?

Zdjęcie Jajecznica przed maturą? Tylko jeśli towarzyszą jej świeże warzywa i pełnoziarniste pieczywo / 123RF/PICSEL

Mówi się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Śniadanie w dniu matury jest więc szczególnie istotne. Nie warto go pomijać - prawidłowo skomponowane, spożyte w spokoju, może być prawdziwym sojusznikiem na sali egzaminacyjnej.

Z czego powinno składać się śniadanie maturzysty? Oczywiście z produktów, które wspomagają pracę mózgu, czyli tych, o których wspomniano już wcześniej.

Przykładowy jadłospis może zawierać: dwie kromki ciemnego pieczywa, jajko na twardo oraz sałatkę z sałaty, pomidora i awokado.

Jeśli zaś maturzysta woli śniadanie na słodko, może sięgnąć po sałatkę owocową i jogurt z dodatkiem orzechów i migdałów.

Śniadanie powinno dostarczyć organizmowi ok. 500 kcal i być lekkostrawne. Smażone czy tłuste potrawy śniadaniowe nie są dobrym pomysłem - organizm przeznaczy energię na ich strawienie, co objawiać się może uczuciem senności i ociężałości.

Zobacz również: Matura 2022. Terminy i harmonogram

Matura 2022: Koktajl mocy idealny przed maturą

Zdjęcie Ściśnięty żołądek? Zamiast klasycznego śniadania wypij koktajl / East News

A co w sytuacji, w której żołądek na kilka godzin przed matura jest tak ściśnięty, że spożycie klasycznego śniadania nie wchodzi w grę? Rozwiązaniem awaryjnym może okazać się koktajl.

Napój powinien być oczywiście skomponowany ze składników, wspomagających pracę mózgu.

Oto dwie propozycje:

Koktajl usprawniający pracę mózgu: na słodko

Składniki Jeden banan

Garść płatków owsianych

Kilka łyżek jogurtu

Do smaku, opcjonalnie: garść malin, borówek lub innych lubianych owoców

Płatki owsiane noc wcześniej należy zamoczyć w ciepłej wodzie (warto więc nieco wcześniej przygotować się na tę kulinarną opcję).

Wszystkie produkty umieszczamy w wysokim naczyniu i blendujemy.

Koktajl usprawniający pracę mózgu: na ostro

Składniki 2 dojrzałe pomidory

Połówka awokado

Kilka listków bazylii

Pół jabłka

Produkty kroimy, a następnie miksujemy ze sobą. Do smaku można dodać ulubione przyprawy.