Matura 2022: Kiedy odbędzie się matura z języka polskiego?

W 2022 roku egzamin maturalny z języka polskiego zaplanowano na 4 maja. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9. Egzamin rozszerzony z języka polskiego młodzież napisze zaś kilka dni później - 10 maja, również o godz. 9.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Matura 2022: Jak wygląda matura podstawowa z języka polskiego?

Podczas matury podstawowej z języka polskiego uczeń otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, składający się z dwóch części.

Pierwsza część to test, sprawdzający zdolność czytania ze zrozumiem oraz umiejętność dokonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących tego rozumienia.

Reklama

Druga część egzaminu, polega zaś na stworzeniu własnego tekstu, w którym zdający musi wykazać się zdolnością argumentacji.

Choć matura z języka polskiego nie jest typowym testem z wiedzy na temat epok literackich, środków stylistycznych, biografii pisarzy i fabuły lektur, bez znajomości tych zagadnień, uzyskanie dobrego wyniku na egzaminie maturalnym jest znacznie utrudnione. Dlatego przed 4 maja dobrze powtórzyć sobie przynajmniej treść lektur obowiązkowych. Może pomóc wam w tym specjalnie przygotowany przez nas quiz.

Zobacz również: Ukraińscy uczniowie w polskich szkołach. Czy matura to dobry pomysł?

Matura 2022: Jakie lektury pojawią się na maturze?

Zdjęcie Szybka powtórka z lektur? Sprawdź się w naszym quizie / 123RF/PICSEL

Choć pytania maturalne objęte są ścisłą tajemnica, maturzyści co roku snują przewidywania odnoście tytułów, które mogą pojawić się na maturze. Zwykle opierają się one na przekonaniu, że tytuł, który znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym w ubiegłym roku lub na próbnej maturze, prędko się nie powtórzy.

Maturzyści mają też swoje typy, do ich ulubieńców należy "Lalka", lęk wywołują zaś pytania o poezję i dramaty.

Zobacz również: Matura 2022. Do egzaminu przystąpi 41 uchodźców z Ukrainy

Matura 2022: Powtórka na ostatnią chwilę. Co robić tuż przed maturą

Choć idealnym scenariuszem jest ten, w którym uczeń sukcesywnie i w zaplanowany sposób, przez kilka miesięcy powtarza materiał, niezbędny do zdania egzaminu maturalnego, rzadko udaje się go zrealizować. W praktyce, wielu uczniów powtórkę do matury zostawia na ostatnie tygodnie przed egzaminem. Dla części z nich majówka to naprawdę ostatni dzwonek, by zajrzeć do podręczników i opracowań. Czy w takiej sytuacji można jeszcze przyswoić niezbędny do zaliczenia egzaminu materiał? Nauka "od zera" raczej się nie uda. Szanse powodzenia mają jednak uczniowie, którzy sumiennie pracowali przez wszystkie lata edukacji - w ich przypadku chodzi przecież nie tyle o naukę, co o przypomnienie lub utrwalenie już posiadanej wiedzy. Eksperci radzą, by tego rodzaju powtórka polegała na poszukiwaniu wspólnych wątków tekstów kultury i próbie dostrzeżenia zjawisk literackich w szerszej perspektywie.

Co zaś warto zrobić tuż przed maturą? Dzień czy dwa przed egzaminem najlepiej po prostu się zrelaksować. Wyjść na spacer, spędzić kilka godzin na łonie natury, pobyć z przyjaciółmi i rodziną, rozmawiając o sprawach innych niż egzamin. Takie oderwanie pozwoli wiedzy "ułożyć" się w głowie. Wieczór przed egzaminem warto oczywiście wcześniej położyć się spać, a przez wyjściem na maturę zjeść lekkie śniadanie.

***

Zobacz również:

Sprawdź, ile pamiętasz z czasów PRL