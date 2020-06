Miłośnicy ciasteczek typu oreo pokochali ten przepis. Delikatna i puszysta serowa masa z chrupiącymi kawałkami ciastek to uczta dla podniebienia każdego łasucha. To idealny deser na lato - przygotujesz go bez pieczenia.

Zdjęcie Straciatella z markizami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 50 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki - masa: 1 kg mielonego twarogu

1 szkl. śmietany kremówki 36 proc.

3/4 szkl. cukru pudru

4 łyżki żelatyny

1 tabliczka mlecznej czekolady

10 ciastek typu oreo Składniki - spód: 15 ciasteczek typu oreo

1/4 kostki masła

1 łyżka kawy mielonej Składniki dekoracja: 5 ciasteczek typu oreo

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

listki mięty

Sposób przygotowania:

1. Spód: masło stop. Ciasteczka (czekoladowe markizy ze śmietankowym przełożeniem) zmiksuj na piasek, wymieszaj z masłem i kawą. Dno tortownicy wyłóż pergaminem, przełóż ciasteczkową masę. Dociśnij, wyrównaj powierzchnię i wstaw do lodówki.

2. Masa: żelatynę wymieszaj z 7 łyżkami zimnej wody, odstaw, by napęczniała. Czekoladę posiekaj. Ciastka połam na mniejsze kawałki. Schłodzoną śmietanę ubij na sztywno. Twaróg zmiksuj z cukrem, domieszaj śmietanę. Żelatynę lekko podgrzej, mieszaj, aż się rozpuści. Domieszaj 2-3 łyżki masy serowej i połącz z pozostałą masą. Na koniec dodaj posiekaną czekoladę oraz pokruszone ciasteczka. Delikatnie wymieszaj drewnianą łyżką.

3. Przygotowany serniczek wylej na ciasteczkowy spód. Schładzaj w lodówce 3-4 godziny. Gorzką czekoladę zetrzyj na drobne wiórki (dobrze, by była wcześniej mocno schłodzona, nie będzie topić się w dłoni). Posyp nią torcik. Wierzch udekoruj pokrojonymi ciasteczkami oraz listkami mięty.

