Szaszłyki z piekarnika

Sprawdzony przepis na pyszne danie prosto z piekarnika. Równie smaczne jak z grilla, a o wiele mniej kłopotliwe do przygotowania. Podaj na obiad lub kolację - rodzina będzie zachwycona.

Czas przyrządzenia: ok. 45 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 60 dag piersi kurczaka

czosnek

mleko

przyprawa do grilla

olej

1 czerwona papryka

1 zielona papryka

kilka pomidorków koktajlowych

Sposób przygotowania:

1. Piersi opłucz, zalej mlekiem, odstaw do następnego dnia. Osusz, pokrój na kawałki. Włóż do miski. Dodaj 2 łyżki przyprawy do grilla, 3 łyżki oleju i 1-2 posiekane ząbki czosnku.



2. Opłucz i oczyść z nasion papryki. Pokrój miąższ na kawałki. Wrzuć do mięsa, przemieszaj.



3. Namocz patyczki do szaszłyków. Nadziewaj na zmianę mięso, papryki i pomidorki. Piecz, obracając, ok. 30 minut w temp. 190°C.