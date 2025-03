Ten tani i prosty krem do ciast smakuje jak z najlepszej cukierni! Poznaj przepis na masę grysikową

Chciałabyś upiec ciasto przekładane kremem, ale boisz się, że to za trudne? Nie każda masa do ciasta jest skomplikowana w wykonaniu i wymaga drogich składników. Jest prostsza alternatywa - masa grysikowa! To tani i szybki w przygotowaniu krem o aksamitnym smaku, idealnie pasujący do wielu deserów.