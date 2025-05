Sałatka Cezar utożsamiana jest z włoską kuchnią , bowiem jej twórcą i pomysłodawcą był obywatel słonecznej Italii Caesar Cardini . Co ciekawe, przepis na tę sałatkę zrodził się w głowie mężczyzny w Meksyku , do którego Cardini wyemigrował po I wojnie światowej.

Wiele źródeł wskazuje, że Caesar Cardini, prowadząc w Tijuan w Meksyku swoją restaurację , przygotował w 1924 r. znaną obecnie sałatkę Cezar , a stało się to z potrzeby chwili i braku niektórych składników, bazując na tym, co znajdowało się w spiżarni kucharza.

Sałatka Cezar słynie ze swojej prostoty i idealnego połączenia niewielu składników , co daje imponujący efekt kulinarny. Rzecz jasna, w wielu restauracjach możemy spotkać kilka rodzajów wspomnianej sałatki , które mogą się od siebie nieco różnić.

Obecnie jednym ze stałych elementów sałatki Cezar jest grillowana pierś z kurczaka . Ponadto do sałatki często dodaje się pomidorki koktajlowe, cebulę, ogórka czy ser pleśniowy.

Do przygotowania jednej z wersji sałatki Cezar, potrzebujemy następujących składników:

oliwa do smażenia,

Bagietkę kroimy w niewielką, równą kostkę i podsmażamy na patelni z rozgrzaną oliwą do momentu, aż powstaną ładnie przyrumienione grzanki . Kurczaka myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym i kroimy na mniejsze kawałki. Pokrojonego kurczaka doprawiamy solą i pieprzem , następnie smażymy na patelni z rozgrzaną oliwą . Usmażonego kurczaka zdejmujemy z patelni i przekładamy na ręcznik papierowy, by wchłonął nadmiar tłuszczu.

Czas na przygotowanie naszego sosu do sałatki. Do miseczki dodajemy majonez, musztardę, starty na małych oczkach czosnek (lub przeciśnięty przez praskę), sok z cytryny i sos Worcestershire. Całość doprawiamy zmielonym pieprzem i dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji.