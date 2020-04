Wielkanocne słodkości z pomarańczą

Z zapachem pomarańczy kojarzą się nam święta Bożego Narodzenia, ale odpowiednio przygotowane wypieki czy desery o smaku pomarańczy mogą nabrać bardziej wielkanocnego charakteru. Zwłaszcza ciasta anielskie, klasyczne czy galaretki.

Zdjęcie Lekko orzeźwiające, nie za słodkie /123RF/PICSEL

Klasyczne ciasto pomarańczowe

Reklama

Proste i szybkie. Ma wspaniałą konsystencję i wilgotność. Bardzo dobrze sprawdzi się jako uzupełnienie świątecznego śniadania.

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 pomarańcze

3 białka jajek

3/4 szklanki cukru

1/2 szklanki oliwy lub oleju roślinnego

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

1. Białka ubijamy w misce na sztywno, stopniowo dosypujemy cukier.



2. Pomarańcze myjemy, z jednej wyciskamy sok, ścieramy ich skórkę, najlepiej na małych oczkach tarki. Do ubitej białkowej piany dodajemy startą skórkę z dwóch pomarańczy oraz pół szklanki wyciśniętego pomarańczowego soku oraz pół szklanki oleju (lub oliwy), łączymy wszystko razem. Do składników dodajemy przesianą mąkę wraz z sodą oczyszczoną i proszkiem do pieczenia.



3. Ciasto umieszczamy w keksówce wyłożonej papierem do pieczenia (w przypadku braku papieru można formę natłuścić, np. masłem i obsypać bułką tarta. Pieczemy 50-55 minut w temp. 180 stopni.

Galaretka z owocami



Smakowity deser, który tylko udaje ciasto. Będzie prawdziwą ozdobą stołu.



Zdjęcie Przysmak lekki i orzeźwiający / 123RF/PICSEL

Składniki 3 galaretki pomarańczowe

2 banany

1 pomarańcza

2 mandarynki

3 jabłka

4 szklanki wrzątku

1. Galaretki rozpuszczamy we wrzątku. Odstawiamy do stężenia.



2. Owoce obieramy i kroimy w plasterki (pomarańcza, mandarynki, banany) i w kostkę (jabłka).



3. Keksówkę wykładamy folią spożywczą, na jej dno wylewamy 1/5 tężejącej galaretki. Na niej wykładamy połowę owoców, zalewamy połową ilości pozostałej galaretki. Wykładamy pozostałe owoce i zalewamy galaretką. Odstawiamy całość do przestygnięcia.



4. Przestudzony deser chłodzimy w lodówce, najlepiej całą noc.

Ciasto anielskie



Lekkie, wilgotne, orzeźwiające, prawdziwie wiosenne. Może być wypiekane w formie do babki, jak również w zwykłej podłużnej foremce.



Zdjęcie Ciasto anielskie? Niebo w gębie / 123RF/PICSEL

Ciasto:



Składniki 1 szklanka mąki pszennej

10 białek z jajek (najlepiej rozmiar L)

1/2 szklanki cukru pudru

3/4 szklanki cukru

1-2 łyżki startej skórki pomarańczy

1 łyżeczka zapachu pomarańczowego do ciast

1 łyżeczka cukru waniliowego

szczypta soli

Polewa:



Składniki 1 pomarańcza

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 szklanka cukru pudru

1. Mąkę, cukier puder i szczyptę soli umieszczamy przesiewamy do miski. Czynność powtarzamy 3-4 razy. zapewni nam to odpowiednie "napowietrzenie" tych składników, a w efekcie lżejszy wypiek.



2. Białka jajek umieszczamy w większym naczyniu, ubijamy na sztywną pianę. W trakcie ubijania stopniowo dodajemy do białkowej piany cukier, a pod koniec - skórkę pomarańczową, zapach i cukier waniliowy.



3. Do naczynia ze sztywną, ubitą pianą dodajemy stopniowo przesianą mąkę z cukrem pudrem, cały czas mieszając całość.



4. Formę natłuszczamy, wlewamy do niej ciasto, wyrównujemy wierzch. Pieczemy ok. 55 minut (w razie potrzeby możemy przetrzymać upieczone ciasto kilka minut w wyłączonym, a jeszcze ciepłym piekarniku). Gotowe wyjmujemy, nakrywamy deską do krojenia i odstawiamy "do góry nogami" do całkowitego przestudzenia (1-1,5 godziny).



5. Szykujemy polewę: świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy (1/2 szklanki) przelewamy do miseczki, dodajemy cukier puder, startą skórkę pomarańczy i łyżeczkę cukru waniliowego, mieszamy. Ostrożnie porywamy polewą wierzch całkowicie już przestudzonego ciasta.