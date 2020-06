Wielkopolska parzybroda

Ta tradycyjna zupa na bazie białej kapusty występuje w różnych wariantach w wielu regionach, ale najsłynniejsza jest ta z Wielkopolski. Warto samemu przekonać się o jej walorach, sięgając po klasyczny przepis.

Składniki 1 kg białej kapusty

4 ziemniaki

1-2 marchewki

1 pietruszka

garść suszonych borowików

kawałek selera

kawałek białej części pora

2 listki laurowe

2-3 ziarenka ziela angielskiego

majeranek, tymianek

sól, pieprz

1. Suszone grzyby namaczamy w miseczce, powinny moczyć się kilka godzin.



2. Mięso oczyszczamy, osuszamy, kroimy drobno. Umieszczamy w garnku wraz z namoczonymi grzybami, zielem angielskim i listkami laurowymi, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości - ok. 60 min.



3. Gdy mięso się gotuje, szatkujemy kapustę, ziemniaki i włoszczyznę kroimy drobno. Wyjmujemy z zupy mięso i grzyby (np. łyżką cedzakową), odstawiamy. Do wywaru dodajemy warzywa, gotujemy do miękkości (ok. 40 min.), pod koniec gotowania dodajemy odłożone mięso i grzyby, doprawiamy całość.