Zielony ryż

Zwykły ryż, który podajemy często jako zamiennik do ziemniaków czy warzyw do obiadowego dania głównego, nie musi być nudny! Wystarczy prosty trik, by podawany ryż zachwycił nie tylko swoim lekko zielonym, zachęcającym kolorem, ale też smakował wybornie i nietypowo. Odrobina cebuli, czosnku, a przede wszystkim natek kolendry i pietruszki - wszystko to podsmażone z niewielką ilością aromatycznego bulionu: w ten sposób przygotujecie wyborny ryż, który zaskoczy wszystkich!

Zdjęcie Wygląda i smakuje zupełnie inaczej! /123RF/PICSEL

Składniki 250 g ryżu

0,5 cebuli

ząbek czosnku

garść kolendry

garść natki pietruszki

4 łyżki oliwy z oliwek

400 ml bulionu

sól

pieprz

Zobacz, jak przygotować ten niezwykły dodatek do obiadu:



