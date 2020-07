Ziemniaczane specjały

Jeśli chodzi o ziemniaki, to kuchnia polska jest bardzo kreatywna. Możesz do woli wybierać w przepisach na babki i kluski. A ich przygotowanie wcale nie jest trudne!

Kresowa babka kartoflana z boczkiem

Składniki dla: 8 porcji Składniki 2 kg ziemniaków

4 łyżki mąki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki śmietany

3 jajka

3 duże cebule

20 dag wędzonego chudego boczku (ew. innej wędliny)

sól

pieprz

suszony majeranek

gałka muszkatołowa

tłuszcz i mąka do przygotowania formy

Sposób przygotowania

1. Ziemniaki obierz, opłucz, potem zetrzyj na tarce o małych otworach, jak na placki ziemniaczane. Jeśli do babki używasz młodych ziemniaków, dobrze je odciśnij.



2. Jajka umyj, rozbij, oddziel żółtka od białek. Żółtka dodaj do startych ziemniaków. Dołóż śmietanę. Wsyp obie mąki oraz sól, pieprz, majeranek i gałkę (do smaku).



3. Boczek potnij w równą kostkę. Cebule obierz, posiekaj. Na rozgrzaną patelnię wrzuć boczek, smaż, aż się zrumieni. Dołóż cebule i smaż chwilę. Dodaj do masy ziemniaczanej.



4. Białka ubij. Domieszaj do masy ziemniaczanej. Dużą formę na babkę posmaruj tłuszczem i oprósz mąką. Nałóż masę ziemniaczaną. Piecz ok. 95 minut w 200˚C.