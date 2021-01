Żona Macieja Stuhra zawdzięcza tym koktajlom zdrowie

Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka i autorka książek poświęconych zdrowemu odżywianiu, pochwaliła się na Instagramie nienagannymi wynikami badań krwi. Jak zaznacza ekspertka, swoje doskonałe zdrowie zawdzięcza aktywności fizycznej i zbilansowanej diecie. A nieodzownym elementem jadłospisu Błażejewskiej-Stuhr są zielone koktajle. "To coś tak wspaniałego, że słów zachwytu mi brakuje!" - napisała.

Zdjęcie Od zielonego koktajlu warto zacząć swój dzień /123RF/PICSEL

Eksperci do znudzenia przypominają nam, jak ważne jest uwzględnienie w diecie odpowiedniej ilości owoców i warzyw. Wielu z nas ma jednak problem z dodawaniem ich do każdego posiłku - zabiegani często sięgamy po gotowe dania, które nie dostarczają nam potrzebnych witamin i minerałów. Jak przekonuje dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Stuhr, przyrządzane samodzielnie koktajle to dobry sposób na wzbogacenie diety o smaczne i pożywne przekąski, które możemy wszędzie ze sobą zabrać. Mogą nam one również posłużyć jako alternatywa dla lekkiego śniadaniu lub podwieczorka. Autorka książki "Jak zamieszać w swoim życiu, czyli koktajle dla zdrowia i urody" zaznacza, że to między innymi dzięki regularnemu spożywaniu zielonych koktajli może poszczycić się doskonałym zdrowiem.

"Zielone koktajle - jarmużowe, szpinakowe, pietruszkowe to coś tak wspaniałego, że słów zachwytu mi brakuje! W piątek zrobiłam sobie badania i nie mam ani 1 parametru poza normą. Zdrowa dieta i ruch są tak niezwykle ważne dla nas! One kształtują nasze ciało, nasze zdrowie i samopoczucie. Dzięki nim mamy siłę na wszystko co chcemy i musimy zrobić" - napisała dietetyczka w zamieszczonym na Instagramie poście. Dopytywana w komentarzach przez użytkowników serwisu wyjaśniła, że zbadała morfologię, lipidogram, poziom glukozy, witaminy D, enzymów wątrobowych oraz hormony.

Błażejewska-Stuhr wielokrotnie zachęcała swoich fanów do jak najczęstszego przyrządzania koktajli na bazie zielonych warzyw, które są jej sprawdzonym sposobem nie tylko na zapobieganie niedoborom żywieniowym, ale także podkręcenie metabolizmu, walkę ze stresem i odchudzanie. Łatwym przepisem na zielony koktajl dietetyczka podzieliła się swego czasu na Instagramie. Do jego przyrządzenia potrzebujemy garści jarmużu, 10 liści kapusty pekińskiej, jednego banana, jednej pomarańczy oraz szklanki wody. Wszystko należy zmiksować, przelać do kubka lub szklanki i pić na zdrowie. Jeśli natomiast zależy nam na pozbyciu się z organizmu toksyn, wystarczy zainspirować się przepisem na aloesowo-szpinakowy koktajl oczyszczający, który Błażejewska-Stuhr opublikowała niedawno na swoim blogu.



"Szpinak jest bogaty w beta-karoten, witaminę C oraz luteinę - stanowiąc idealne połączenie dla wszystkich, którzy między innymi chcą zadbać o zdrowe oczy. Witamina C wzmacnia drobne naczynka w oku i jest doskonałym przeciwutleniaczem. Luteina wzmacnia naszą siatkówkę i fotoreceptory, w konsekwencji odpowiadając za dobrą jakoś widzenia. Aloes z kolei zawiera wiele witamin i minerałów. Dzięki nim wspiera oraz odżywia nasz organizm. Pomaga również oczyścić go z toksyn, dzięki usprawnieniu pracy kosmków jelitowych. Pozwala także zachować równowagę flory bakteryjnej w jelitach" - wyjaśnia dietetyczka.

Przepis na oczyszczający zielony koktajl jest banalny:



Składniki 3 garście liści szpinaku

2 jabłka

100 ml wody (albo wody kokosowej)

100 ml soku z aloesu

Sposób przygotowania:

"Szpinak i jabłka wyciskamy w wyciskarce do soków lub sokowirówce. Zachęcam do tego, żeby jabłek w miarę możliwości nie obierać uprzednio ze skórki. Pojemnik urządzenia przepłukujemy woda? i dodajemy ją do koktajlu. Następnie dodajemy sok z aloesu i dokładnie mieszamy. Można także wszystkie składniki zmiksować´" - instruuje Błażejewska-Stuhr.