Zrazy wołowe to propozycja na nieco bardziej wykwintny obiad. Wbrew pozorom ich przygotowanie wcale nie jest trudne. Będą się doskonale komponować z ziemniaczanymi dodatkami.

Zdjęcie Mięso tak przygotowane rozpływa się w ustach i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia przesady /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg mięsa wołowego na zrazy

400 g boczku

kilka kiszonych ogórków

2 cebule

kawałek białej części pora

2-3 łyżki musztardy

2 listki laurowe

3-4 ziarenka ziela angielskiego

olej do smażenia

sól, pieprz

1 łyżka mąki pszennej

opcjonalnie - przyprawa do mięs

1. Mięso wołowe kroimy w plastry, każdy plaster cienko rozbijamy tłuczkiem i smarujemy musztardą (z jednej strony).



2. Boczek kroimy w plastry, cebulę (jedną) w piórka, ogórki wzdłuż na wąskie paski. Na każdym posmarowanym musztardą płacie mięsnym układamy po dwa plasterki boczku, 2-3 ogórkowe paski i kawałki cebuli. Płaty zwijamy w roladę i spinamy wykałaczką (można je też związać białą nicią bawełnianą, którą należy usunąć przed podaniem zrazów). Zwinięte mięso oprószamy mąką, solą i pieprzem.



3. Na głębokiej patelni (lub w garnku o grubym dnie) rozgrzewamy olej. Rumienimy zrazy ze wszystkich stron. Lekko zrumienione zalewamy gorącą wodą, dodajemy listki laurowe, ziarenka ziela angielskiego i kawałek białej części pora oraz cebulę w całości. Patelnię przykrywamy i dusimy całość do miękkości (60-70 min.) Podajemy zrazy podlane obficie sosem pozostałym z duszenia.

