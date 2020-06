Zupa ogrodowa

Zupa łącząca w sobie smaki późnej wiosny zdrowo syci, pięknie prezentuje się na stole i wspaniale smakuje. Dodatkowy bonus - bardzo łatwo ją przygotować, a powstaje z dostępnych składników.

Składniki 2 średnie kalarepki z młodymi, krótkimi liśćmi

4 ziemniaki

1 marchew

1 pietruszka (korzeń)

kawałek selera

1 cebula

2-3 ząbki czosnku

2-3 łyżki oleju lub masła

1,5 litra wody

sól, pieprz ziołowy,

papryka ostra

2-3 ziarenka ziela angielskiego

liść laurowy

odrobina gałki muszkatołowej

koperek

1. Do garnka wlewamy 1,5 l wody, wrzucamy pokrojone w kostkę - marchewkę, pietruszkę, seler. Gotujemy.

2. Obieramy ziemniaki, myjemy je, kroimy w kostkę, wrzucamy do gotujących się już warzyw. Solimy. Obieramy cebulę i czosnek, podsmażamy je na patelni na oleju lub maśle do lekkiego zrumienienia, gdy będą gotowe - wlewamy zawartość patelni do garnka z zupą.

3. Na 5 minut przed zakończeniem gotowania zupy (wszystkie watzywa powinny być miękkie) wrzucamy pokrojone w kostkę, oczyszczone kalarepki, dodajemy też krótkie liście kalarepki, a także przyprawy (oprócz koperku). Do tej zupy można dodać śmietanę, a także lane kluski lub drobniutki makaron. Zupę podaną w talerzach posypujemy koperkiem.