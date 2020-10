Mięsne pulpety nie są przypisane do drugich dań, równie dobrze mogą też znaleźć się w zupie. Nasza prosta i sycąca propozycja z powodzeniem zastąpi cały obiad.

Zdjęcie Zupę możemy uzupełnić dodatkiem pieczywa /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg mięsa mielonego

tacka włoszczyzny (z cebulą)

4-5 ziemniaków

1-2 ząbki czosnku

1 łyżka bułki tartej

1 łyżka octu jabłkowego

sól, pieprz

majeranek

tymianek

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

3-4 łyżki śmietany

1 łyżka mąki pszennej

dowolna zielenina

opcjonalnie - przyprawa do mięsa mielonego

Warzywa z tacki obieramy, kroimy w kostkę/w plasterki. Czosnek obieramy, oczyszczamy, rozgniatamy, umieszczamy wszystko w garnku, zalewamy 1,5 l wody, gotujemy do miękkości na niedużym ogniu ok. 40 min.

Mięso mielone umieszczamy w misce, dodajemy bułkę tartą, drobno posiekaną cebulę, sól, pieprz, majeranek oraz przyprawę do mięs. Łączymy składniki, z powstałej masy tworzymy nieduże pulpeciki (wielkości orzechów włoskich).



Ziemniaki obieramy, kroimy, dodajemy do wywaru, solimy. Gotujemy ok. 20 min.



Łyżkę mąki łączymy z dwiema łyżkami wody, dodajemy do wywaru. Wlewamy łyżkę octu jabłkowego, dodajemy tymianek, listki laurowe i ziarenka ziela angielskiego. Gotujemy wszystko razem kilka minut, dokładamy pulpety. Gdy zaczną wypływać, gotujemy jeszcze całość przez dwie - trzy minuty, wyłączamy ogień.



Gorącą zupę już na talerzach dekorujemy śmietaną i posiekaną zieleniną.