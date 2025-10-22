Alternatywa dla brązu na jesień 2025. Tak modny kolor nosi Katarzyna Cichopek

W tym sezonie brąz uchodzi za nową czerń. Chociaż na dobre rozgościł się również w garderobie Katarzyny Cichopek, nie oznacza to, że odgrywa w niej główną rolę. Prezenterka od czasu do czasu lubi też sięgać po inny, klasyczny kolor. Tak, on również znajduje się w gronie najmodniejszych barw na jesień 2025.

Katarzyna Cichopek lubi przemycać do swoich stylizacji pewien klasyczny kolor
Katarzyna Cichopek lubi przemycać do swoich stylizacji pewien klasyczny kolorJacek KurnikowskiAKPA

Katarzyna Cichopek zdradziła niedawno, że jej ulubioną porą roku w modzie jest jesień. Nie da się ukryć - na Instagramie chętnie prezentuje rozmaite outfity idealne na tę pore roku. Niezależnie od sezonu, prezenterka stawia na garnitury, sukienki czy spódnice. To podstawy jej garderoby.

W ostatnim czasie szczególnie upodobała sobie supermodny w tym sezonie czekoladowy brąz. Nie oznacza to jednak, że zdominował wszystkie jej stylizacje. Widać to przede wszystkim na planie halo tu polsat. W jednym z ostatnich odcinków zaprezentowała się w stylizacji, w której króluje inny modny w tym sezonie kolor. 

Alternatywa dla brązu na jesień 2025. Tak modny kolor nosi Katarzyna Cichopek

Jesień 2025 należy do szarości. Brzmi banalnie? Nie tym razem. W tym sezonie zrywamy ze stereotypem barwy wybieranej tylko do zachowawczych stylizacji. Szarość króluje przede wszystkim w total lookach. To właśnie taką wersję prezentowali projektanci chociażby podczas tygodnia mody w Paryżu.

Kolor ten od dawna gości w garderobie Cichopek. Gwiazda również polubiła nosić go od stóp do głów. W jednym z odcinków programu śniadaniowego zaprezentowała się w wygodnym sweterku zdobionego guzikami i szerokich spodniach o długości midi. Zestaw uzupełniła o białą bluzkę i szpilki z paskami wokół kostki.

Dwóch prezenterów uśmiechniętych, trzymających teczki z logo programu, stojących w nowoczesnym, kolorowym studiu telewizyjnym z żółtymi fotelami ustawionymi wokół szklanego stolika i dużym ekranem w tle pokazującym krajobraz z niebem i zielenią.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na planie halo tu polsatGalazka DariuszAKPA

Szary to zatem świetna alternatywa dla brązu i czerni. Chociaż w modzie nadal są garnitury we wspomnianych kolorach, ten w szarym kolorze wcale nie ustępuje im pod względem elegancji. Możesz wybrać zestaw nie tylko w jednolitym kolorze, ale również w prążki, połyskujący lub z wełny.

Szary na specjalne okazje. Cichopek zachwyciła w tej sukience

Cichopek wybiera szarość również na specjalne okazje. Prezenterka pojawiła się niedawno w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Chociaż tym razem w roli gościa, i tak przykuwała uwagę. Założyła odważną sukienkę w szarym kolorze zdobioną subtelnymi prążkami. Tym samym udowodniła, że szary wcale nie musi być nudny i idealnie dopasowuje się do okoliczności.

Kobieta z ciemnymi włosami upiętymi w kok pozuje na ściance wydarzenia, ubrana w srebrną, elegancką sukienkę, w tle złote logo Polsat i grafiki promujące jubileuszowy sezon popularnego programu tanecznego.
Katarzyna Cichopek zaskoczyła podczas nagrań "Tańca z gwiazdami" Wojciech OlkuśnikEast News

Hitem jesieni 2025 są również stylowe komplety. Podobnie jak w przypadku garnituru, zamiast brązu i czerni możesz wybrać zestaw w kolorze szarym. Jest równie elegancki i sprawdzi się nie tylko do pracy. Będzie też świetnym wyborem na mniej formalne okazje.

