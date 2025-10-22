Spis treści: Alternatywa dla brązu na jesień 2025. Tak modny kolor nosi Katarzyna Cichopek Szary na specjalne okazje. Cichopek zachwyciła w tej sukience

Katarzyna Cichopek zdradziła niedawno, że jej ulubioną porą roku w modzie jest jesień. Nie da się ukryć - na Instagramie chętnie prezentuje rozmaite outfity idealne na tę pore roku. Niezależnie od sezonu, prezenterka stawia na garnitury, sukienki czy spódnice. To podstawy jej garderoby.

W ostatnim czasie szczególnie upodobała sobie supermodny w tym sezonie czekoladowy brąz. Nie oznacza to jednak, że zdominował wszystkie jej stylizacje. Widać to przede wszystkim na planie halo tu polsat. W jednym z ostatnich odcinków zaprezentowała się w stylizacji, w której króluje inny modny w tym sezonie kolor.

Alternatywa dla brązu na jesień 2025. Tak modny kolor nosi Katarzyna Cichopek

Jesień 2025 należy do szarości. Brzmi banalnie? Nie tym razem. W tym sezonie zrywamy ze stereotypem barwy wybieranej tylko do zachowawczych stylizacji. Szarość króluje przede wszystkim w total lookach. To właśnie taką wersję prezentowali projektanci chociażby podczas tygodnia mody w Paryżu.

Kolor ten od dawna gości w garderobie Cichopek. Gwiazda również polubiła nosić go od stóp do głów. W jednym z odcinków programu śniadaniowego zaprezentowała się w wygodnym sweterku zdobionego guzikami i szerokich spodniach o długości midi. Zestaw uzupełniła o białą bluzkę i szpilki z paskami wokół kostki.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na planie halo tu polsat Galazka Dariusz AKPA

Szary to zatem świetna alternatywa dla brązu i czerni. Chociaż w modzie nadal są garnitury we wspomnianych kolorach, ten w szarym kolorze wcale nie ustępuje im pod względem elegancji. Możesz wybrać zestaw nie tylko w jednolitym kolorze, ale również w prążki, połyskujący lub z wełny.

Szary na specjalne okazje. Cichopek zachwyciła w tej sukience

Cichopek wybiera szarość również na specjalne okazje. Prezenterka pojawiła się niedawno w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Chociaż tym razem w roli gościa, i tak przykuwała uwagę. Założyła odważną sukienkę w szarym kolorze zdobioną subtelnymi prążkami. Tym samym udowodniła, że szary wcale nie musi być nudny i idealnie dopasowuje się do okoliczności.

Katarzyna Cichopek zaskoczyła podczas nagrań "Tańca z gwiazdami" Wojciech Olkuśnik East News

Hitem jesieni 2025 są również stylowe komplety. Podobnie jak w przypadku garnituru, zamiast brązu i czerni możesz wybrać zestaw w kolorze szarym. Jest równie elegancki i sprawdzi się nie tylko do pracy. Będzie też świetnym wyborem na mniej formalne okazje.

