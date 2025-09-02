Festiwal "Magiczne Zakończenie Wakacji" przyciągnął całą plejadę gwiazd. Wśród nich nie mogło zabraknąć Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para prowadzących program halo tu polsat jak zawsze skupiła na sobie uwagę. Festiwal organizowany przez Telewizję Polsat i Radio Zet miał miejsce w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach w ostatni wakacyjny weekend.

Katarzyna Cichopek oczarowała stylizacją. Kolor to jeden z hitów jesieni

Katarzyna Cichopek postanowiła pożegnać lato z przytupem, jeśli chodzi o stylizację. Co ciekawe, modowym wyborem wpisała się również w jesienne trendy.

Prezenterka wybrała kombinezon z efektownym wiązaniem, który wyeksponował ramiona. Uwagę zwracał przede wszystkim kolor, na jaki zdecydowała się Cichopek. Mowa o kobalcie, który tuż obok pomarańczowego, plasuje się w ścisłej czołówce najmodniejszych kolorów na jesień 2025.

Katarzyna Cichopek w jednym z najmodniejszych kolorów jesieni 2025 Pawel Wodzynski East News

Kobalt: nowy król jesiennych stylizacji

Intensywny odcień niebieskiego już jakiś czas temu podbijał modowe wybiegi. Teraz, po dziesięciu latach, powraca w wielkim stylu. To zasługa m.in. tygodnia mody w Kopenhadze, podczas którego królował na rozmaitych elementach garderoby, jak i na dodatkach. Z jednej strony kobaltowy total look, z drugiej - kobaltowe torebki, chusty czy topy.

Kobaltowy total look będzie królował w jesiennych trendach XXX East News

Najmodniejszym połączeniem nadchodzących miesięcy będzie duet kobaltu z bielą. Chociaż w kontekście nadchodzącej jesieni to o brązie mówi się "nowa czerń", w tej roli świetnie odnajdzie się również kobalt. Na topie będą zwłaszcza kobaltowe sukienki maxi. Możemy je oczywiście zamienić na stylowy kombinezon, podobnie jak Katarzyna Cichopek.

A jeśli nie w głowie nam kobaltowy total look, możemy sięgnąć po akcesoria. Torebka czy apaszka z pewnością ożywią każdą jesienną stylizację. A może ciepły sweter w kolorze kobaltu? Sprawdzi się idealnie w duecie ze skórzaną spódnicą midi, jak i beżowymi spodniami palazzo. Natomiast płaszcz czy bomberka w tym intensywnym kolorze sprawią, że nie przejdziesz niezauważona.

Najpiękniejszy dom z PRL na sprzedaż. Można go kupić za gigantyczną kwotę Aleksandra Suława INTERIA.PL