Spis treści: Czy zakręcając grzejniki na noc, można zaoszczędzić na ogrzewaniu? Wyłączanie ogrzewania może być szkodliwe dla zdrowia? Jak skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu?

Czy zakręcając grzejniki na noc, można zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Mimo że wyłączenie kaloryferów na niemal połowę doby wydaje się najprostszym sposobem na oszczędzanie energii, w praktyce może nie przynosić korzyści lub wręcz działać na naszą szkodę. Znaczne wychłodzenie mieszkania w nocy sprawi, że nad ranem grzejniki będą dłużej pracować na pełną parę, by ponownie nagrzać przestrzeń. A to prosta droga, by zniwelować nocne oszczędności.

Wyłączanie ogrzewania może być szkodliwe dla zdrowia?

Zakręcanie grzejników na noc w połączeniu ze zbyt słabą wentylacją i wietrzeniem pomieszczeń sprzyja nadmiernej wilgoci i tworzeniu się szkodliwej dla zdrowia pleśni. Chłód i wilgoć są także szczególnie niebezpieczne dla seniorów - mogą prowadzić do problemów z układem krążenia i płucami oraz nasilać dolegliwości reumatyczne. Temperatura w mieszkaniu nie powinna być niższa niż 18 stopni, a jeśli prowadzimy siedzący tryb życia optymalna temperatura wynosi nieco więcej - 19-20 stopni. Nocą w sypialni może być między 16 a 18 stopni, ale bardziej kluczowa jest wilgotność powietrza, która nie powinna przekraczać 60 proc. Jeśli tak jest, należy zwiększyć moc grzejników.

Jak skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu?

Jeśli chcesz oszczędzać na ogrzewaniu, zadbaj o wyregulowanie i uszczelnienie okien. Zamiast stale otwartych wywietrzników lepiej sprawdza się dłuższe wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza w suchy i słoneczny dzień. Kluczowe jest też usunięcie wszelkich elementów, które utrudniają rozchodzenie się ciepła w pomieszczeniu. Od grzejników należy odsunąć meble i zasłony. Znacznie bardziej efektywne jest także utrzymywanie nieco niższej, ale stałej temperatury w całym mieszkaniu. Dużą oszczędność, zwłaszcza nocą, zyskasz dzięki zamontowaniu odpowiednich rolet zewnętrznych. Stanowią one kolejną barierę cieplną i spowalniają wychładzanie się mieszkania nocą.

