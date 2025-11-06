Czy wyłączać grzejniki na noc? Większość osób wciąż popełnia ten błąd
Wraz z coraz niższymi temperaturami powietrza na zewnątrz coraz częściej zastanawiamy się, w jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie. W pierwszej kolejności zakręcamy grzejniki na noc. I chociaż niższa temperatura w sypialni jest powszechnie zalecana, o tyle wychładzanie całego mieszkania wcale nie musi być korzystne. Sprawdź, czy warto wyłączać na noc kaloryfery.
Spis treści:
- Czy zakręcając grzejniki na noc, można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
- Wyłączanie ogrzewania może być szkodliwe dla zdrowia?
- Jak skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu?
Czy zakręcając grzejniki na noc, można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Mimo że wyłączenie kaloryferów na niemal połowę doby wydaje się najprostszym sposobem na oszczędzanie energii, w praktyce może nie przynosić korzyści lub wręcz działać na naszą szkodę. Znaczne wychłodzenie mieszkania w nocy sprawi, że nad ranem grzejniki będą dłużej pracować na pełną parę, by ponownie nagrzać przestrzeń. A to prosta droga, by zniwelować nocne oszczędności.
Wyłączanie ogrzewania może być szkodliwe dla zdrowia?
Zakręcanie grzejników na noc w połączeniu ze zbyt słabą wentylacją i wietrzeniem pomieszczeń sprzyja nadmiernej wilgoci i tworzeniu się szkodliwej dla zdrowia pleśni. Chłód i wilgoć są także szczególnie niebezpieczne dla seniorów - mogą prowadzić do problemów z układem krążenia i płucami oraz nasilać dolegliwości reumatyczne. Temperatura w mieszkaniu nie powinna być niższa niż 18 stopni, a jeśli prowadzimy siedzący tryb życia optymalna temperatura wynosi nieco więcej - 19-20 stopni. Nocą w sypialni może być między 16 a 18 stopni, ale bardziej kluczowa jest wilgotność powietrza, która nie powinna przekraczać 60 proc. Jeśli tak jest, należy zwiększyć moc grzejników.
Jak skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu?
Jeśli chcesz oszczędzać na ogrzewaniu, zadbaj o wyregulowanie i uszczelnienie okien. Zamiast stale otwartych wywietrzników lepiej sprawdza się dłuższe wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza w suchy i słoneczny dzień. Kluczowe jest też usunięcie wszelkich elementów, które utrudniają rozchodzenie się ciepła w pomieszczeniu. Od grzejników należy odsunąć meble i zasłony. Znacznie bardziej efektywne jest także utrzymywanie nieco niższej, ale stałej temperatury w całym mieszkaniu. Dużą oszczędność, zwłaszcza nocą, zyskasz dzięki zamontowaniu odpowiednich rolet zewnętrznych. Stanowią one kolejną barierę cieplną i spowalniają wychładzanie się mieszkania nocą.
