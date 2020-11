​Bielizna w stylu vintage powraca do łask

Przede wszystkim wygodna, a dopiero potem kobieca i z wyraźnym sznytem vintage, Taka jest najmodniejsza w tym sezonie bielizna. Figi z wysokim stanem, powróciły w wielkim stylu, stając się odpowiedzią na komfort, który jest głównym modowym trendem mijających, ale i nadchodzących, miesięcy.

Zdjęcie Majtki z wysokim stanem nie mają dziś nic wspólnego z babciną bielizną Bridget Jones /123RF/PICSEL

"Piękna bielizna ma moc transformacji i sprawia, że czujesz się wspierana i pewna siebie" - mówi Sameera Hassan z La Perla, w rozmowie z brytyjskim magazynem "Vogue". Tę pewność siebie jeszcze do niedawna zapewniała niezwykle ponętna, koronkowa bielizna, nawiązująca bardzo mocno do stylu buduarowego. Jednak poczynając od trendu bielizny korygującej, której złą sławę udało się już odczarować, przyszedł czas na tę, którą jeszcze niedawno określaliśmy mianem babcinej. Potwierdza to zresztą globalna platforma zakupowa Lyst, która donosi o 59-procentowym wzroście wyszukiwania hasła "babcine majtki" między styczniem a wrześniem 2020 r. Ale bawełniane majtki, które są obecnie w ofercie, są o krok dalej niż te, które kojarzymy chociażby z Bridget Jones.

Odkąd Renee Zellweger wprowadziła bieliznę korygującą do mainstreamu w 2001 roku, na rynku bielizny wiele się zmieniło. Podstawą stał się mianowicie komfort. "Przez kilka ostatnich sezonów byliśmy świadkami wzrostu trendu popularności ubrań, które naprawdę można nosić, a to przełożyło się na bieliznę" - mówi Libby Page, starsza redaktor ds. rynku w Net-a-porter.com. "Coraz więcej klientów szuka komfortu. Nic więc dziwnego, że biorąc pod uwagę nasz obecny styl życia, klienci szukają bawełnianych fig z wysokim stanem".





Dzięki nowoczesnym i eleganckim krojom udało się jednoznacznie odczarować i usunąć wszelkie negatywne skojarzenia, jakie jeszcze do niedawna przywoływały na myśl bawełniane "majtki babci". "Kobiety stawiają na pierwszym miejscu własny komfort, ale nie idą na kompromis ze stylem" - podkreśla Hassan.



Niewątpliwie swoją rękę do tej bieliźnianej rewolucji przyłożyła Kim Kardashian West, wraz z wprowadzeniem na rynek swojej marki bieliźnianej Skims. "Wprowadzenie Skims było naprawdę niezwykłe" - mówi Jeannie Lee, szefowa działu odzieży damskiej w Selfridges, która odnotowała 67-procentowy wzrost sprzedaży bielizny modelującej w latach 2019-2020.