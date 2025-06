Na początek należy się czytelnikowi wyjaśnienie, dwa miasta, które w mojej opinii nie nadają się na urlop dla seniora to i kony Chorwacji : Dubrownik i Pula . Oczywiście, warto je zobaczyć choć raz w życiu, ale dłuższy pobyt tam kojarzy mi się raczej z próbą ratowania się z tonącego okrętu niż z relaksem. Wspaniałe zabytki, cudowny widok na Adriatyk, a do tego tłum turystów niczym rwący potok przewalający się uliczkami miasta i palące słońce, od którego trudno znaleźć wytchnienie.

Dwa razy podczas moich podróży po Bałkanach nienawidziłam słońca z taką intensywnością, że gdyby to ode mnie zależało, zgasłoby niczym zdmuchnięta świeca: schodząc ze wzgórza w Kotorze (Czarnogóra) i zwiedzając początkiem czerwca Dubrownik. Średniowieczne miasto otoczone grubymi murami, gdzie wszystko wyłożone jest kamieniem - piękne, lecz trudno znaleźć tu cień, ławeczkę do odpoczynku i nie można liczyć na orzeźwiającą bryzę. Dlatego parom po 60. sugerowałabym zwiedzać je przed lub po sezonie turystycznym - co prawda nadal jest tam tłoczno, ale słońce nie praży z taką intensywnością, jak latem. Stanowczo odradzam w ciepłych miesiącach osobom, które mają problemy z sercem i kiepską kondycję. Dość jednak o miejscach nie polecanych, czas na te, które idealnie się sprawdzą na urlop dla seniorów.