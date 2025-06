Marta Nawrocka urodziła się 7 marca 1986 roku, zatem jej znakiem zodiaku są Ryby. To mówi wiele o charakterze przyszłej Pierwszej Damy. Jakie są cechy charakterystyczne osób spod tego znaku? Wiele z nich można dostrzec podczas wystąpień żony Karola Nawrockiego oraz podczas wywiadów, jakich do tej pory udzieliła.

Ryby należą do wodnych znaków, mają naturę płynną, bardzo emocjonalną i wrażliwą. Są pełne empatii dla otoczenia, szczególnie wobec rodziny, którą traktują z niezwykłą troskliwością. Ryby są w stanie zaniedbać własne potrzeby, by służyć rodzinie . Stawiają siebie na drugim miejscu.

W przypadku Marty Nawrockiej taką sytuację widzieliśmy w styczniu, kiedy ze względu na kampanię męża zdecydowała się wziąć urlop w pracy , by go wspierać. Odsunęła tym samym życie zawodowe na dalszy plan, by poświęcić się dla celów małżonka.

Osoby spod znaku Ryb zachowują się, jakby miały radar wyczuwający nastroje innych . Natychmiast się też do nich dostosowują. Dzięki temu szybko zjednują sobie przyjaciół i nie mają problemu z wejściem w nowe środowisko. W szybkim tempie przystosowują się do nowych zasad.

To dobra wróżba dla Marty Nawrockiej , którą czeka przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego i całkowita zmiana stylu życia. Dzięki cechom właściwym Rybom nie tylko sobie z tym poradzi, ale będzie ogromnym wsparciem dla rodziny.

Odzwierciedlenie chęci niesienia pomocy widać u Marty Nawrockiej od dawna. Chętnie odwiedzała domy dziecka, wspierała lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe. Jako Pierwsza Dama ma zamiar to kontynuować, zapewniając, że chce być blisko ludzi. Jednocześnie Karol Nawrocki może być pewien, że jego żona nie zrobi nic, co mogłoby mu zaszkodzić.

Dom prowadzony przez osoby urodzone 7 marca jest prawdziwą oazą spokoju i azylem dla wszystkich członków rodziny. One same lubią uciekać czasem w marzenia, a chwile samotności pozwalają im utrzymać równowagę psychiczną. Po nich wracają do otoczenia z uśmiechem, znów chętne do niesienia pomocy.