Ciężkie buty w stylizacji? To hit tej jesieni!

Martensy, masywne sztyblety i ciężkie kozaki? To one tej jesieni będą prawdziwym hitem. Choć dopiero powoli stają się ciekawym trendem, to na czerwonych dywanach coraz częściej można zaobserwować modę na masywne buty, nawet w lekkich, dziewczęcych stylizacjach. Jak noszą ten trend gwiazdy?

Olga Bołądź

Zdjęcie Olga Bołądź w stylizacji z ciężkimi butami / AKPA

Ostatnimi czasy Olga Bołądź wzbudza spore zainteresowanie swoimi stylizacjami z oficjalnych wydarzeń. To za sprawą stylistki, Karoliny Domaradzkiej, która jest odpowiedzialna za kreacje aktorki. W swoich mediach społecznościowych stylistka promuje trend na noszenie masywnych butów, które o dziwo nawet w połączeniu z kobiecą sukienką wyglądają bardzo szykownie. Na jednej z imprez Olga Bołądź miała na sobie obcisłą, krótką sukienkę w kwiaty, do której założyła oversize'ową marynarkę. Genialnym uzupełnieniem całej stylizacji były masywne botki na grubym słupku.



Reklama

Roksana Węgiel

Zdjęcie Roksana Węgiel w jesiennej stylizacji / East News

Roksana Węgiel jako przedstawicielka młodszego pokolenia gwiazd doskonale wie, co jest teraz na czasie. Podczas akcji Sprzątanie Świata 2021 w swojej stylizacji postawiła nie tylko na ekstrawagancką, patchoworkową kurtkę oversize, lecz zadziorność stylizacji zaakcentowała również masywnymi, brzoskwiniowymi martensami. Te różowo-brzoskwiniowe akcenty dodały całej kreacji lekkości i dziewczęcości, zatem masywność butów nie zdominowała i nie przeciążyła całej stylizacji. Taki jaśniejszy, pastelowy kolor cięższych butów jest dobrym rozwiązaniem, gdy nie chcemy przesadzić z zadziornością i masywnością.

Marcela Leszczak

Zdjęcie Marcela Leszczak w białych, wsuwanych martensach / East News

W tym przypadku mamy do czynienia ze stylizacją na cieplejsze, jesienne dni. O ile krótka, dżinsowa spódnica jest akcentem letnim, to w połączeniu z rajstopami, swetrem i ciepłymi butami sprawdzi się również wczesną jesienią. W stylizacji Marceli Leszczak mocnym akcentem są wsuwane, białe martensy, które idealnie współgrają z górą, czyli cienkim, białym swetrem. Bez nich stylizacja byłaby zbyt lekka i niezobowiązująca, a ich zastosowanie mocno osadza i akcentuje cały strój. Ciekawym aspektem są również wystające skarpety, tutaj w kolorze szarości. Można jednak bardziej zaakcentować dół stylizacji wybierając nieco bardziej odważny kolor skarpet.

Małgorzata Rozenek-Majdan

Instagram Post

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć również Małgorzaty Rozenek-Majdan, która z trendami jest zawsze na bieżąco. Ostatnio na swoim Instagramie opublikowała post, w którym prezentuje jesienną stylizację, w której buty grają pierwsze skrzypce. Do kobiecej, eleganckiej, czarnej sukni w delikatne, białe kropki wybrała masywne, rockowe buty z wiązaniami przed kolano. Fantazyjne wiązania sukienki w połączeniu z czarnymi, mocnymi butami stworzyły zachwycający efekt.

Czytaj również:



Blunt bob. Fryzura Małgorzaty Kożuchowskiej to hit!



Idealna nalewka z dyni



Pieńkowska przerywa milczenie



Zobacz także: