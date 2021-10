Do czego służy mała kieszonka w jeansach? Mało kto o tym wie

Do czego służy mała kieszonka w jeansach?

Jeansy zostały zaprojektowane w XIX wieku. Początkowo były przeznaczone tylko dla mężczyzn, jednak w latach 30. XX wieku zaczęto produkować spodnie jeansowe również dla kobiet.



Jeansy cieszą się ogromną popularnością. Sięgają po nie osoby w każdym wieku. Z biegiem lat pojawiło się mnóstwo teorii dotyczących małej kieszonki w jeansach. Jedna z nich mówi o tym, że została ona stworzona po to, by trzymać tam drobne pieniądze. Prawda jest jednak inna.



Pierwsze spodnie, które Levi Strauss zaprojektował wraz ze wspólnikiem Jacobem Davisem miały dwie kieszenie z przodu i jedną z tyłu. Przez to było one jednak niepraktyczne dla robotników.

W związku z tym zdecydowano, że kolejne spodnie jeansowe będą miały dodatkową kieszeń z tyłu oraz małą z przodu. Pierwotny wzór dżinsów z XIX wieku przetrwał w niemal niezmienionej formie do dzisiaj.



Zdjęcie Pierwsze spodnie, które Levi Strauss zaprojektował wraz ze wspólnikiem Jacobem Davisem miały dwie kieszenie z przodu i jedną z tyłu / 123RF/PICSEL

O ile zaprojektowanie dodatkowej kieszeni z tyłu jest zrozumiałe, tak pojawienie się kolejnej z przodu budzi wątpliwości. Otóż mała kieszonka w jeansach była zaprojektowana z myślą o chowaniu w niej zegarka na łańcuszku podczas pracy.



Mimo że obecnie zegarki nosimy na nadgarstku lub korzystamy z telefonów, to po tylu latach niektórzy producenci nie zdecydowali się na usunięcie małej kieszonki.

