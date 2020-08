​Kamizelka awansowała do grona najmodniejszych elementów jesiennej garderoby

Ich nadejście zwiastowały domy mody Dior i Prada. To, że staną się jednym z czołowych trendów nadchodzącego sezonu, jest pewne. Mowa o kamizelkach, które są kolejnym elementem przywołującym ducha lat 90.

Zdjęcie Sienna Miller uwielbia kamizelki - nosi je na co dzień i na wielkie wyjścia /Marc Larkin/LFI./EAST NEWS /East News

W aktualnym modowym powrocie do przeszłości, w poszukiwaniu inspiracji sięgamy ochoczo do kultowego serialu "Przyjaciele". Mówiąc o kolejnym trendzie nie sposób, nie przywołać postaci Chandlera Binga i jego zamiłowania do kamizelek. Bo to właśnie ten element garderoby, będzie pojawiał się w jesiennej garderobie. Przypomnijmy sobie również film "Słodkie zmartwienia", tam też z powodzeniem możemy szukać modowych inspiracji z kamizelką w roli głównej.

Kamizelki pojawiły się w kolekcjach domów mody Dior czy Prada. Na ten element garderoby bardzo wyraźnie postawili skandynawscy projektanci i influencerzy, a jest to o tyle istotne, że modowe wpływy i trendy wprost ze Skandynawii już dziś traktowane są z takim samym namaszczeniem, jak te, na które wskazują największe stolice mody.

Kamizelki pojawiały się w różnych zestawieniach i kombinacjach - nieco dłuższe kamizelki o grubszym splocie można zestawić z wąskimi spódnicami midi, ciekawie komponują się z lekkimi, zwiewnymi satynowymi spódnicami. Klasyczne, krótkie kamizelki świetnie sprawdzą się w połączeniu z luźnymi spodniami. Stanowią doskonały element, który może nieco przełamać prostą stylizację - zestawione z białym t-shirtem czy koszulą, wzorzyste kamizelki mogą dodawać nieco elegancji bardziej sportowej stylizacji, lub być ciekawym kolorystycznym akcentem.

Co ciekawe, nie jest to trend zarezerwowany jedynie na jesienną aurę, bowiem kamizelki śmiało zagościły również w letniej odsłonie, chociażby zestawione z szortami. To również doskonały czas na wykorzystanie wszechobecnie panującego trendu dzierganych ubrań - obok sukienek, topów, kamizelka może być jednym z nich.