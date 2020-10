Najmodniejsza torebka w tym sezonie? Z frędzlami!

Frędzle zdominowały wybiegi z jesienno-zimowymi trendami. Już w sierpniu dane pochodzące z platformy Lyst, wskazywały, że ten element będzie jednym z kluczowych modowych trendów, a zainteresowanie elementami garderoby z frędzlami w samym tylko sierpniu wzrosło o 38 proc.

Zdjęcie Frędzle będą jednym z kluczowych modowych trendów tego sezonu /Adam Jankowski /East News

Jeśli jednak frędzle zdobiące sukienki czy kurtki są dla nas zbyt przytłaczające i bardziej cenimy sobie delikatniejszą formę wyrazu, można sięgnąć po torebki z frędzlami.

Taki model torebek pojawił się na wybiegach domów mody Bottega Veneta, Dior , Jil Sander, Chloe, Gucci. Bie brakuje go jednak w bardziej przystępnych cenowo markach jak chociażby Mango czy Michael Kors. Ten detal sprawdza się w przypadku małych torebek, ale projektanci dodali go również do większych modeli, co wydaje się jeszcze ciekawszym rozwiązaniem.

Instagram Post

Jako element modowy frędzle po raz pierwszy pojawiły się w latach dwudziestych XX wieku, jako część tzw. stylu flapper. Spódnice nagle uniosły się ponad kolano po raz pierwszy w historii Zachodu, a frędzle zostały użyte, aby dodać trochę długości odważnym stylom. Możemy kojarzyć je również ze stylem hipisowskim, jak również pamiętać ze złotego ekranu. Gdy na ekrany wszedł "Easy Rider" zamszowa kurtka z frędzlami stała się niemal kultowym elementem stroju.