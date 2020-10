​Najmodniejsze nakrycie głowy? To beret!

Berety to klasyka modowego gatunku, którą na powrót przywołują takie domy mody jak Armani czy Marc Jacobs. To najmodniejszy dodatek tej jesieni, a także wspomnienie roku 2000 i zapowiedź modowego powrotu tej dekady.

Zdjęcie Klaudia Halejcio w modnym tej jesiebi berecie /VIPHOTO /East News

Nie można zaprzeczyć, że beret należy do modowej klasyki i pewnego kanonu, który co jakiś czas powraca do modowych łask w iście paryskim stylu, bo to właśnie z Paryżem kojarzymy go najbardziej. Nadchodzący jesienny sezon nie tylko zachęca do sięgnięcia po to nakrycie głowy, ale też nadania mu współczesnego sznytu.

Reklama

Zainwestuj w beret wykonany z nieoczekiwanych materiałów (pomyśl o lakierowanej skórze, sztruksie lub aksamicie), aby uzyskać mniej tradycyjne podejście do klasycznego trendu. Ci, którzy chcą pójść o krok dalej, mogą pomyśleć o stylizacji nakrycia głowy koralikami, broszką lub delikatną woalką inspirując się domem mody Dior.

Można również postawić na nieoczywiste fasony tego nakrycia głowy, wybierając beret nawiązujący do stylu militarnego. Oczywiście z mody nie wychodzą jego klasyczne fasony. W tym wypadku, jeśli zapragniemy niecodziennego zestawienia, możemy połączyć beret z mniej formalnym strojem lub jesiennej garderobie nadać odrobinę soczystych kolorów.

W poszukiwaniu inspiracji można również sięgnąć do kultowego filmu "Notting Hill" i zainspirować się stylizacją Julii Roberts, która będzie równocześnie zestawieniem najmodniejszych elementów jesiennej garderoby - skórzany, krótki płaszcz, klasyczny beret i okulary w stylu retro.