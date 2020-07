Najmodniejszy kolor tego lata to żółty

Odważna cytryna, wytworny szafran, elegancki bursztyn – odcienie żółtego zdominowały pokazy wiosennoletnich kolekcji. W zależności od upodobań i preferowanego na co dzień stylu, możemy sięgnąć po neonowy garnitur, zwiewną sukienkę w bananowym odcieniu, a także wyrazisty żółty dodatek w postaci torebki lub naszyjnika. Doda on każdej, nawet najprostszej, stylizacji wakacyjnego uroku. I skutecznie wyróżni nas z odzianego w biel i beż tłumu.

Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem, w żółtej, letniej sukience /Adam Jankowski /East News

Kojarzy się z optymizmem, wakacyjną beztroską i ciepłymi promieniami letniego słońca - żółty kolor to idealny wybór na upalne dni. W tym sezonie jest on szczególnie pożądany, co sugerują nam projektanci najbardziej uznanych domów mody. W znakomitej większości postanowili oni pokolorować swoje letnie kolekcje rozmaitymi odcieniami tej słonecznej barwy. Na wybiegach nie zabrakło zarówno przykuwających wzrok ubrań w kolorze soczystej cytryny, jak i dziewczęcych strojów w łagodnych pastelowo-żółtych odcieniach.

Gabriela Hearst, Proenza Schouler i David Koma proponują nosić latem sukienki w ciepłym szafranowym odcieniu, który Instytut Pantone umieścił w dedykowanej obowiązującemu sezonowi palecie barw. Zwolenniczki odważnych stylizacji niech zainspirują się pokazami Valentino, Pyera Mossa, Sally LaPointe i Rejiny Pyo - szafran zadebiutował tam pod postacią szykownych total looków. Wśród najmodniejszych kolorów lata zaszczytne miejsce zajmuje również znacznie delikatniejszy, pastelowy odcień o nazwie Sunlight. Urokowi tej kremowej barwy uległa m.in. Stella McCartney, prezentując na wybiegu stylowy luźny garnitur. Będzie on doskonałym wyborem dla miłośniczek minimalistycznej elegancji, które chcą nieco odświeżyć swoją letnią garderobę.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan w żółtym garniturze / Piotr Fotek / East News

Aby więc pozostać w zgodzie z trendami, tego lata postawmy na zwiewną żółtą sukienkę, oversize’ową koszulę lub modny garnitur. Tym, które na co dzień stronią od mocnych kolorów, wystarczyć powinno natomiast efektowne żółte akcesorium. Powiew modowej świeżości zagwarantują nam bowiem również dodatki w tym kolorze. Wystarczy sięgnąć po żółtą torebkę, apaszkę lub nakrycie głowy - nawet najbardziej stonowany strój nabierze wówczas wakacyjnego uroku. Na Instagramie od pewnego czasu królują zwłaszcza wesołe żółte berety oraz inspirowane modą z lat 90. rybackie kapelusiki zwane "bucket hats". Warto również dopełnić stylizację bursztynową biżuterią, która pięknie podkreśli opaleniznę.