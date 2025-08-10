"Opulent minimalism" to silny trend, który w tym sezonie pokochają minimalistki

Jak rozpoznać styl opulent minimalism?

Minimalizm w tej wersji nie oznacza nudy. Wręcz przeciwnie - chodzi o to, żeby proste ubrania miały "to coś". Może to być delikatna struktura materiału, ręcznie wykonane plisy, matowy jedwab, złote przeszycia czy lekki połysk naturalnej tkaniny. Kluczem jest dopracowanie i jakość, które nie przytłaczają, ale dodają głębi.

Projekty wpisujące się w ten trend są czyste w formie, ale nie są surowe. Można je poznać po perfekcyjnych krojach, efektownym dotyku tkaniny i detalach, które z bliska pokazują klasę.

Jak nosić bogaty minimalizm latem?

Zasada numer jeden: równowaga. Jeśli zakładasz oversize'ową marynarkę z połyskującej tkaniny, połącz ją z prostymi, gładkimi spodniami. Bluzka z jedwabiu? Świetnie zagra z minimalistyczną spódnicą midi. Efektowne klapki lub duże kolczyki? Dobrze, ale tylko w duecie z bazową stylizacją.

Opulent minimalizm lubi dodatki, ale wybrane z głową: klasyczne okulary przeciwsłoneczne, skórzana torebka bez logo, złota biżuteria - prosta, ale zauważalna. Makijaż? Lekki, skóra rozświetlona. Włosy? Naturalne fale lub gładko spięty kok.

Opulent minimalism - gdzie znaleźć ubrania wpasowujące się w ten trend?

Ubrania w duchu opulent minimalism coraz częściej pojawiają się w kolekcjach marek, które stawiają na jakość i ponadczasowość. W Polsce warto zwrócić uwagę na propozycje takich brandów jak Le Brand, The Odder Side, Elementy czy Nago - to marki, które łączą klasyczne elementy garderoby z interesującym twistem. Jeśli szukasz bardziej eleganckiej odsłony trendu, zajrzyj do Laretaggio, gdzie królują luksusowe tkaniny, dopracowane kroje i kolory, które nie wychodzą z mody po jednym sezonie. W sieciówkach też zaczyna się pojawiać więcej modeli inspirowanych opulent minimalism - warto jednak uważnie czytać metki i wybierać ubrania, które zostaną w szafie na dłużej.

