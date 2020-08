​Podpowiadamy, jak skompletować jesienną garderobę, aby znalazły się w niej najmodniejsze ubrania

Skórzane płaszcze, frędzle i oversize - w takim modowym anturażu spędzimy jesień i zimę. Platforma Lyst zajmująca się wskazywaniem modowych trendów, zdradza, co ponadto będzie tzw. must have jesiennego sezonu.

Zdjęcie Anna Wendzikowska jest fanką obszernych kardiganów /Michal WARGIN /East News

Po pierwsze skórzany płaszcz. Z danych platformy wynika, że liczba wyszukiwań skórzanych okryć wierzchnich wzrosła o 31 proc. Można bazować na klasyce i zdecydować się na czarne, brązowe lub granatowe płaszcze, jednak najnowsze trendy sugerują wybieranie mniej stonowanych i oczywistych kolorów.

Kolejnym, dość charakterystycznym elementem będą frędzle. W tym miesiącu liczba wyszukiwań części garderoby z frędzlami wzrosła o 38 proc. Frędzle przy sukienkach, torbach i skórzanych kurtkach przełamią proste stylizacje.

Detalem, na który warto zwrócić uwagę jest też dekolt. Ten sezon mocno podkreśli jego znaczenie, szczególnie jeśli zdecydujemy się na kardigany. Aż o 47 proc. wzrosło też zainteresowanie bluzkami z kwadratowym dekoltem.

Niezmienne pozostanie zamiłowanie do komfortu i wygody, dlatego w sezonie jesienno-zimowym podczas zakupów warto kierować się określeniami "luźny" i "oversize". Szczególnie popularne będą luźne spodnie i nieco przeskalowane marynarki.

W nadchodzącym sezonie królować będą również torby w dużych rozmiarach - o 33 proc. wzrosło zainteresowanie nimi. Zatem przepastne torby, które są w stanie pomieści wszystko, czego potrzebujemy, a nawet więcej, to dobra inwestycja na ten sezon.