Modowy patent Kasi Sokołowskiej, który robi efekt WOW

Katarzyna Sokołowska to nie tylko reżyserka pokazów mody i jurorka znana z ekranów telewizorów, ale też prawdziwa ikona stylu. Jej Instagram to kopalnia inspiracji, a najnowsze stylizacje z oversize’owymi marynarkami pokazują, że prosty trik może zupełnie odmienić charakter całego outfitu. O czym mowa? O pasku w talii.

W jednej z ostatnich stylizacji gwiazda postawiła na czarny total look - elegancka, obszerna marynarka została spięta w talii paskiem ze złotą klamrą. Efekt? Talia wyeksponowana, ramiona podkreślone, a sylwetka - optycznie wysmuklona. Sokołowska dopełniła look koronkową spódnicą, rajstopami i butami z kwadratowym noskiem. To zestawienie przyciąga uwagę i jednocześnie świetnie wpisuje się w aktualne trendy.

Biała marynarka, rybaczki i klasyka z twistem

Nieco później Katarzyna Sokołowska zaprezentowała kolejną wariację na temat marynarki oversize. Tym razem postawiła na wersję w bieli, ponownie przewiązaną w talii, ale tym razem paskiem od kompletu. Do tego dobrała trencz, modne rybaczki i subtelne dodatki. Stylizacja z jednej strony była świeża i wiosenna, z drugiej - odważna i nieoczywista.

Ten look pokazuje, że marynarka oversize może grać główną rolę w stylizacji, niezależnie od koloru czy okazji. Kluczem jest sposób jej noszenia i umiejętne balansowanie proporcji.

Katarzyna Sokołowska od wielu lat uważana jest za ikonę mody i wzór do naśladowania Adam Jankowski/REPORTER East News

Jak nosić marynarkę oversize i wyglądać stylowo?

Oversize’owa marynarka to klasyk, który nie wychodzi z mody. Jest wygodna, uniwersalna i pasuje niemal do wszystkiego. Jednak dla wielu kobiet może być wyzwaniem - szczególnie jeśli zależy nam na zaznaczeniu talii i uniknięciu efektu „pudełka”. Kasia Sokołowska pokazała, że wystarczy jeden prosty zabieg - pasek - by osiągnąć spektakularny efekt.

Na co dzień noś marynarkę oversize do dżinsów i klasycznego topu - to świetna propozycja na spotkanie z przyjaciółką czy casualowy dzień w biurze. Na wieczorne wyjście połącz ją z sukienką lub spódnicą i szpilkami. A jeśli jesteś fanką stylu athleisure - zestaw ją z legginsami lub dresowym kompletem i sneakersami. Możesz też pójść śladem fashionistek i… dodać do tego looku eleganckie szpilki.

