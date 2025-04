Jak nosić kurtkę jeansową latem 2025? 5 stylowych zestawów, które pokochasz

Natalia Jabłońska

Jeansowa kurtka to klasyk, który w sezonie wiosna–lato 2025 powraca w wielkim stylu. Tym razem nie szukamy nowego modelu – sięgamy po ten, który już mamy w szafie, i łączymy go z najmodniejszymi elementami sezonu. Wystarczy kilka prostych trików, by denimowa kurtka znów była na czasie. Zobacz 5 zestawów, dzięki którym Twoja stylizacja z kurtką jeansową będzie wyglądać jak z wybiegów.