Choć lato 2025 upłynie pod znakiem pastelowych błękitów, czerwieni w odcieniu chili pepper i ciepłych brązów, to jedno pozostaje niezmienne - białe spodnie . Ich obecność w letnich garderobach to nie przypadek. Są lekkie, świeże i świetnie komponują się z każdym stylem. Diane Kruger przypomina, że klasyka wcale nie musi być nudna . Wystarczy postawić na nowoczesny fason i kontrastowe dodatki.

Diane Kruger zestawiła biel z klasyczną czernią - i to właśnie ten zabieg dodał stylizacji charakteru. Do spodni dobrała matową, luźną koszulę w bieli, którą nonszalancko rozpięła do połowy, a całość okryła oversize’ową skórzaną bomberką o lekkim połysku. Stylizacja zyskała pazur dzięki czarnym butom na obcasie i torebce Chanel z frędzlami w stylu boho. To miks luzu, elegancji i trendów, które zawładną latem 2025.