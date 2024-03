Grzywka curtain bangs zwana w Polsce kurtynką to jedna z najmodniejszych grzywek ostatnich lat. Jest to rozchodząca się na boki grzywka, zainspirowana fryzurą ikony mody z lat 60. Brigitte Bardot. Curtain bangs jest dłuższa na bokach, niż na środku, dzięki czemu pięknie okala twarz, podkreślając jej rysy. Dodatkowo odsłania środkową część czoła, dzięki czemu w subtelny sposób wyszczupla naszą twarz.



Kurtynka jest uniwersalna, pasuje niemal do każdego kształtu twarzy, czy też typu włosów. Najlepiej jednak prezentuje się na lekko falowanych i kręconych włosach. Jeśli nasze włosy są zbyt cienkie i proste, curtain bangs nie będzie mieć niezbędnego odbicia i tekstury potrzebnej do osiągnięcia imponującego efektu.



Ten rodzaj cięcia polubiły m.in.: Billie Eilish, Jennifer Lopez, ale też polskie gwiazdy takie jak Izabella Krzan, Joanna Przetakiewicz, czy Gabi Drzewiecka.