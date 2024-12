Wełniane płaszcze są od lat uważane za synonim elegancji, ale te wykonane z mieszanki wełny z alpaką od lat zyskują szczególne uznanie wielbicielek mody. Alpaka to bowiem materiał o wyjątkowych właściwościach termicznych, który zapewnia ciepło nawet w najchłodniejsze dni. Co ważne, jest lekka i miła w dotyku, co daje poczucie luksusu.