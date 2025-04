Instytut Pantone ogłosił, że kolorem roku 2025 będzie delikatny i subtelny Mocha Mousse. Jednak świat mody ma własne plany. Na wybiegach największych domów mody, takich jak Gucci, Yves Saint Laurent, Valentino czy Erdem, królują intensywne i terapeutyczne odcienie zieleni . To właśnie one stanowią poważną konkurencję dla beżowych i kawowych tonów.

Zieleń symbolizuje odrodzenie, nadzieję oraz harmonię, co czyni ją szczególnie atrakcyjną po długiej zimie . Wiosenne kolekcje czerpią inspirację prosto z natury, oferując paletę barw od oliwki i szałwii po miętę i egzotyczną zieleń monstery.

Chociaż to Mocha Mousse jest kolorem sezonu, wiosną najmodniejszym kolorem będzie zielony, który symbolizuje nowe życie

Dla kobiet dojrzałych zielony kolor to doskonały wybór . Nadaje cerze świeżości, a sylwetce - lekkości. By wyglądać stylowo i modnie po pięćdziesiątce, warto postawić na odcienie bardziej stonowane, jak oliwkowy czy szałwiowy, które pięknie komponują się ze srebrzystymi pasmami włosów . Doskonałą propozycją są sukienki midi, żakiety czy eleganckie garnitury właśnie w tych subtelnych odcieniach zieleni.

Total look w zieleni to odważny, ale niezwykle efektowny wybór, który doskonale sprawdza się na specjalne okazje. By jednak uniknąć przesytu, warto miksować różne odcienie tej samej barwy. Idealnym dopełnieniem będą dodatki w neutralnych kolorach - biel, beż czy delikatne złoto.