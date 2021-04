Ekscentryczne dodatki z gali Oscarów!

MODA |

Ekstrawaganckie torebki, ukryte na ubraniach przesłania, gumowe buty. Kto liczył na to, że goście Oscarowej gali błysną niekonwencjonalnymi pomysłami, nie powinien w tym roku czuć się rozczarowany. Gwiazdy, które pojawiły się na czerwonym dywanie pokazały, że w kwestii stylu granice właściwie nie istnieją. Z powodu pandemii 93. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej wyglądała inaczej niż w minionych latach. Ze względu na zasady bezpieczeństwa wręczenie większości statuetek odbyło się na Union Station w Los Angeles, a tylko niewielką część gali zorganizowano w Dolby Theatre. Mocno ograniczona była także liczba zaproszonych gości. Jednak mimo to gwiazdy pojawiające się na czerwonym dywanie błyszczały. I nie jest to tylko przenośnia - bowiem złoty kolor zdobił nie tylko statuetki Oscara, a także kreacje wielu sław, między innymi suknię nominowanej w kategorii aktorka drugoplanowa Carey Mulligan oraz piosenkarki Andry Day. Ale nie tylko ich!