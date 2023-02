Spis treści: 01 Single 30 - 60 nie szukają drugiej połówki jabłka

02 Jak Polacy wieku 30 - 60 lat szukają pary?

03 Kto wybiera swatkę?

04 W tych zawodach trudniej o parę

05 Ile kosztują usługi swatki?

Single 30 - 60 nie szukają drugiej połówki jabłka

Raport “Na tropie partnerstwa. Najnowsze badania polskich singli w wieku 30 - 60 lat" przygotowany w lutym 2023 r. przez OpinionWay na zlecenie portalu randkowego Meetic, pokazuje, że romantyczną wizję, gdzie partnerzy są jak dwie połówki jednego jabłka, należy włożyć między bajki. Podobnie zaszłością jest już postrzeganie singli po 40, 50 czy 60 jako starych panien i kawalerów żyjących w stanie apatii. Cytowany przez PAP Piotr Mosak — psycholog par — zwraca uwagę, że współcześni single to osoby rozwijające swoją karierę i pasję, które doskonale wiedzą czego oczekują od życia i partnera. “Są to osoby mające oczekiwania, realizujące swoje życie zgodnie z nimi i szukające wisienki na torcie w postaci partnera". Zdaniem psychologa ci ludzie nie szukają drugiej połówki, chcą drugiego, podobnie jak oni, dojrzałego owocu, z którym zbudują partnerski związek.



Jak Polacy wieku 30 - 60 lat szukają pary?

Zdjęcie Dziś nie tylko młodzi ludzie szukają szczęścia w miłości / 123RF/PICSEL

Według raportu aż 40 proc. singli poszukując partnera, korzysta z aplikacji randkowych. Na dalszych miejscach ankietowani wskazywali spotkania towarzyskie, kluby, miejsca publiczne, rodzinę i znajomych. Choć stosunkowo duży odsetek osób samotnych w wieku 30 - 60 lat szuka miłości przez internet, to jednak jak się okazuje, wiele osób nie czuje się w pełni bezpiecznie podczas korzystania z tego typu wirtualnych możliwości. Tylko 30 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet zadeklarowało, że szukając partnera za pośrednictwem aplikacji, ma poczucie bezpieczeństwa.

Kto wybiera swatkę?

Zdjęcie Kto dziś korzysta z usług swatki? / 123RF/PICSEL

Brak poczucia bezpieczeństwa może być jednym z powodów, dla których Polki i Polacy wolą w tej sprawie zaufać biurom matrymonialnym. W tego typu agencjach klienci muszą zapłacić za usługę, są weryfikowani przez pośredników i nigdy nie są w pełni anonimowi, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów tego typu miejsc.

Anna Guzior-Rutyna zawodowa swatka i coach w wywiadzie dla Interii zwracała uwagę, że usługi są chętnie wybierane przez osoby znane i majętne. Takim ludziom zależy na znalezieniu drugiej połówki, ale chcą zrobić to po cichu, bez rozgłosu, właśnie dlatego wolą skorzystać z pomocy pośrednika, który umówi ich na randkę w ustronnym apartamencie, gdzie będą mogli poznać drugą osobę bez przyciągania wzroku w miejscach publicznych.

Pełną treść wywiadu ze swatką Anną poznasz klikając odnośnik: " Swatka Anna: Dla tych ludzi jestem ostatnią deską ratunku "

Niedawno na swoim profilu w mediach społecznościowych swatka Anna podzieliła się uwagą na temat jeszcze jednej grupy, która chce zostać jej klientami. Mianowicie są to osoby, które za pośrednictwem biura chcą znaleźć kochankę bądź kochanka. Tacy ludzie nie szukają związku i nie mają zamiaru porzucać swoich dotychczasowych partnerów. Swatka Anna choć podkreśla, że nie jest jej rolą ocenianie takich osób, to sama nigdy nie przyjmuje takich zleceń, bo stałyby one w sprzeczności z jej przekonaniami i działalnością.

W tych zawodach trudniej o parę

Znalezienie partnera to nie jest zadanie łatwe, a jak się okazuję, przeszkodą może być nawet wykonywany zawód. Swatka Anna wspomina, że wśród panów niezbyt dużą popularnością cieszą się policjanci. W społeczeństwie pokutuje stereotyp stróża prawa, który dużo pije i ma skłonności do przemocy względem swoich bliskich. To przekonanie, zdaniem swatki nadal funkcjonuje wśród wielu kobiet i dlatego, gdy proponuje im randkę z policjantem, często odrzucają tę możliwość.



Zdjęcie Nauczycielkom trudniej znaleźć partnera / 123RF/PICSEL

Natomiast wśród pań problemy ze znalezieniem partnera mogą mieć nauczycielki. Stereotyp władczej, apodyktycznej i matkującej nauczycielki jest dla wielu mężczyzn mocno zniechęcający i dlatego nie decydują się na randki z kobietami, które wykonują ten zawód.



Ile kosztują usługi swatki?

Uczestnictwo w portalach randkowych często wiąże się z koniecznością opłacenia konta, u swatki natomiast trzeba wykupić swoisty abonament. W zależności od jego wysokości, w pakiecie oferowane są różnorodne usługi. Ceny rozpoczynają się od 500 złotych za pół roku, a kończą na kilkunastu tysiącach. Podstawowy pakiet zakłada umieszczenie klienta w bazie oraz propozycję najczęściej kilku randek w ciągu pół roku. Gdy rośnie cena, rośnie także liczba oferowanych przez swatki spotkań oraz pojawiają się różnorodne usługi dodatkowe: od organizowania całej randki, łącznie z rezerwacjami etc. przez sesje fotograficzne, aż po pełne metamorfozy.

Usługi swatek, choć wydają się reliktem poprzedniej epoki, we współczesnych czasach okazują się niezwykle potrzebne. Biura matrymonialne cieszą się nawet dziś dużym zainteresowaniem, a biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób samotnych w Polsce, ich właściciele raczej nie muszą narzekać na brak pracy.



